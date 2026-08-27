Quest Global renforce son partenariat stratégique avec Babcock grâce à un accord-cadre quinquennal portant sur des services d'ingénierie groupés

L'accord quinquennal renforce le partenariat dans l'ensemble du cadre de services d'ingénierie groupés

BANGALORE, Inde et LONDRES, 27 août 2026 /PRNewswire/ -- Quest Global Engineering Services Limited, l'une des plus grandes sociétés indépendantes spécialisées exclusivement dans les services d'ingénierie, a été désignée pour faire partie du contrat-cadre de services d'ingénierie de Babcock International, renforçant ainsi sa collaboration avec cette entreprise internationale du secteur de la défense qui fournit des services d'ingénierie et d'assistance.

L'accord quinquennal s'inscrit dans le prolongement d'une collaboration en place depuis 2023, couvrant les programmes nucléaire, naval, aéronautique, terrestre et systèmes de mission, et dans le cadre d'une stratégie plus large de Babcock visant à établir des partenariats plus étroits et à long terme avec ses principaux fournisseurs.

Cette dernière évolution met en évidence l'ampleur croissante de la collaboration entre les deux organisations et ouvre de nouvelles perspectives pour contribuer à des initiatives axées sur l'échelle, la performance opérationnelle, l'accessibilité financière et la résilience à long terme.

Commentant cette désignation, Gareth Watson, responsable stratégique chez Quest Global, a déclaré : « La mise en œuvre des priorités stratégiques nationales exige bien plus que de simples compétences techniques. Notre travail repose sur le renforcement de la résilience là où cela compte le plus, sur la mise en œuvre rigoureuse de notre expertise en ingénierie et sur la création de solutions qui résistent à la pression. La valeur à long terme n'est pas le résultat d'une prestation isolée : elle découle de partenariats dans lesquels les deux parties s'engagent à rehausser le niveau d'excellence ».

Le contrat s'appuie sur les compétences multidisciplinaires de Quest Global, sur son modèle de prestation axé sur les résultats, ainsi que sur son expérience internationale dans la gestion de programmes complexes. L'entreprise continuera à travailler en étroite collaboration avec Babcock et l'ensemble de son écosystème afin de contribuer à des projets couvrant divers domaines et zones géographiques.

Cet élargissement du mandat intervient à un moment où les organismes chargés des infrastructures essentielles, de la défense et des capacités nationales accordent une importance croissante à la fiabilité, à la résilience, à la performance et à la rentabilité des prestations. Cette désignation au titre du contrat-cadre témoigne des compétences techniques de Quest Global et ouvre de nouvelles perspectives pour remporter de futurs marchés.

À propos de Quest Global

Chez Quest Global, nous nous distinguons non seulement par ce que nous faisons, mais surtout par la manière dont nous le faisons et les raisons qui nous motivent. Nous travaillons dans le domaine de l'ingénierie, mais notre véritable motivation est la création d'un avenir meilleur. Depuis plus de 25 ans, nous apportons des réponses aux problèmes d'ingénierie les plus complexes au monde. Présents dans plus 20 pays, avec plus de 104 centres de distribution dans le monde, nos plus de 23 000 esprits curieux se targuent de faire les choses différemment pour donner vie à l'impossible. Grâce à une approche multidimensionnelle, combinant technologie, expertise sectorielle et talents diversifiés, nous relevons les défis essentiels de manière plus rapide et efficace. Et nous intervenons dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, des technologies de pointe, des technologies médicales et des soins de santé, du ferroviaire et des semi-conducteurs. Nous sommes votre partenaire de confiance pour des solutions d'ingénierie de bout en bout de classe mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.questglobal.com/