QuEST présentera des solutions aérospatiales lors du Salon aéronautique international de Farnborough

QuEST Global, pionnier de la prestation de services d'ingénierie, fera la démonstration de ses solutions aérospatiales futuristes lors du Salon aéronautique international biennal de Farnborough (FIA), l'un des plus grands événements de l'industrie, qui se tiendra au Royaume-Uni du 16 au 22 juillet cette année. Dans la lignée de l'intérêt porté par l'industrie aux solutions d'ingénierie numérique et à l'aérospatiale 4.0, QuEST présentera son expertise sur l'ensemble du cycle de vie des produits dans le cadre de l'événement, en mettant l'accent sur la fabrication numérique, la réalité augmentée, le suivi d'actifs basé sur l'IdO ainsi qu'une solution de système embarqué complet.

QuEST a méticuleusement ajouté des capacités numériques à son solide portefeuille de services techniques par le biais d'une série d'acquisitions réalisées au cours des dernières années. Alors que les services d'ingénierie de la société permettent déjà aux fabricants d'équipement d'origine et aux fournisseurs de premier rang d'accélérer le développement de produits et de réduire les coûts tout au long du cycle de vie des produits, les avantages supplémentaires conférés par les capacités numériques telles que la plateforme AR360 (réalité augmentée) et les solutions basées sur l'IdO permettront d'accélérer la productivité du personnel des entreprises et d'améliorer le suivi des actifs dans la chaîne d'approvisionnement.

Le FIA est à l'avant-garde des technologies émergentes et accompagne le changement pour faire évoluer le futur de l'industrie aérospatiale. Avec 1 500 entreprises exposantes et 73 000 visiteurs, le salon facilite les interactions et les opportunités pour les participants du monde entier. Commanditaire associé de cet événement international, QuEST mettra en valeur son expertise concernant différents produits de l'industrie aérospatiale (moteurs, structures et systèmes), démontrant comment les solutions QuEST contiennent le fil numérique qui permettra d'assembler tous les éléments du cycle de développement des produits, dans le hall 1, stand 1 570.

Steve Gerber, vice-président principal et responsable international du secteur aérospatial et de la défense chez QuEST Global, a déclaré : « Notre bénéficions d'une solide implantation dans l'industrie aérospatiale, car nous fournissons des services d'ingénierie aux plus grands fabricants d'équipement d'origine et sociétés de premier rang depuis 20 ans. Comme les fabricants d'équipement d'origine de l'aérospatiale sont toujours à la recherche de prestataires de services d'ingénierie de bout en bout tels que QuEST, il est important pour nous de continuer à concevoir des solutions qui exploitent les dernières technologies numériques afin d'apporter un haut niveau de qualité et de performance à nos clients, nouveaux comme existants. Accueillant des organisations clés et des influenceurs mondiaux sous le même toit, le FIA est la plateforme idéale pour présenter notre portefeuille de services en constante amélioration qui équipera les leaders mondiaux du secteur afin de relever les défis et les opportunités de l'aérospatiale 4.0. »

Les fabricants d'équipement d'origine et les fournisseurs de premier rang sont actuellement confrontés à une hausse impressionnante des services de production et de chaîne d'approvisionnement ainsi que des services après-vente, alors qu'ils s'apprêtent à adopter l'aérospatiale 4.0. En développant des solutions qui ont un impact positif immédiat sur les indicateurs opérationnels de ses clients, QuEST s'associe à des entreprises de l'aérospatiale et de la défense pour aborder les défis auxquels elles font face. La société a développé des solutions de transformation internes dans des domaines tels que la conception et l'analyse, l'analyse et la résolution de la non-conformité en matière de qualité, l'ingénierie de fabrication, l'ingénierie après-vente, la chaîne d'approvisionnement et le soutien opérationnel, qui aident les clients à réduire la durée des cycles et les coûts tout en améliorant la qualité globale. En plus de son expertise portant sur divers produits de l'aérospatiale, tels que les moteurs aéronautiques, les structures aéronautiques et divers types de composants de systèmes aéronautiques, QuEST met à profit ses capacités numériques à travers toute la chaîne de valeur de ses services afin d'apporter de nouveaux niveaux de performance et de productivité.

À propos de QuEST Global

QuEST Global (http://www.quest-global.com) est un partenaire de services et de solutions d'ingénierie de confiance pour de nombreuses sociétés du Fortune 500 dans les secteurs des moteurs aéronautiques, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des dispositifs médicaux, de l'industrie pétrolière et gazière, de l'énergie, de la haute technologie, de l'industrie et du transport ferroviaire, employant plus de 10 000 associés. Depuis plus de 20 ans, QuEST est un partenaire de confiance offrant un soutien complet tout au long du cycle de vie d'ingénierie afin d'aider ses clients à accroître l'efficacité et la qualité, à créer de nouveaux produits et à ouvrir de nouveaux marchés. À travers une approche collaborative et personnalisée, QuEST permet à ses clients de gérer les besoins traditionnels sur le plan de l'ingénierie ainsi que la convergence des technologies numériques et mécaniques pour les aider à créer des produits et des services sûrs, fiables et de haute qualité.

SOURCE QuEST Global