Questel franchit une nouvelle étape dans l'utilisation de l'IA en gestion de la propriété intellectuelle grâce à l'acquisition stratégique de qatent

PARIS, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Questel, leader mondial en gestion de la propriété intellectuelle (PI), est fier d'annoncer l'acquisition de qatent, une entreprise technologique dont l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) permet de franchir un cap dans la gestion des actifs de propriété intellectuelle. L'acquisition de qatent par Questel est une étape clé de sa stratégie visant à intégrer des solutions basées sur l'IA dans ses logiciels et ses services, à un niveau jamais vu auparavant dans l'industrie de la propriété intellectuelle. Grâce à son expertise en IA générative et à ses applications éprouvées, qatent est parfaitement en ligne avec la vision de Questel en matière de "PI augmentée".

qatent, issue du prestigieux centre de recherche en IA de l'INRIA Paris, est devenue une pépite dans l'utilisation de l'IA en gestion de la propriété intellectuelle grâce à son équipe spécialisée et internationale. Fondée par un conseil en propriété intellectuelle français et un chercheur allemand de premier plan en IA, de l'Université Paris-Saclay, un pôle d'excellence scientifique et technologique européen, qatent est non seulement pionnier dans l'application des technologies d'IA en recherche et rédaction de brevets, mais a déjà obtenu des succès notables sur ces sujets.

Charles Besson, PDG de Questel, a déclaré : « L'importance de l'IA dans notre domaine nécessite une approche internalisée, impossible à mettre œuvre uniquement via des partenariats. En plus d'avoir un impact immédiat sur la rédaction et la recherche de brevets, l'IA bénéficiera directement à plusieurs de nos autres lignes de produits tel qu'Equinox, notre solution IPMS à succès. »

Faisant écho à cette déclaration, François Veltz, PDG de qatent, a déclaré : « qatent a toujours placé les praticiens de la propriété intellectuelle au cœur de sa stratégie, dans le but de les rendre plus performants grâce aux capacités des machines. » « La richesse et la structure inégalées des bases de données mondiales de brevets, de marques, de dessins et modèles de Questel constituent un terrain d'apprentissage incroyable pour nos algorithmes et donneront rapidement plus de profondeur à nos calculs. » a ajouté Kim Gerdes, Directeur de la Technologie chez qatent.

À propos de Questel

Questel est un véritable fournisseur de solutions de propriété intellectuelle de bout en bout auprès de plus de 20 000 clients et d'un million d'utilisateurs dans 30 pays. Autour de notre IPMS Equinox de pointe, Questel propose une gamme complète de logiciels et de services pour gérer tous les types d'actifs de propriété intellectuelle (brevet, marque, dessin, nom de domaine, droit d'auteur, etc.), y compris la recherche, l'analyse et la surveillance, le dépôt international, traduction, renouvellements et enregistrements.

À propos de Qatent

Issu du centre de recherche de renommée mondiale INRIA Paris, qatent est une entreprise distinguée engagée à faire progresser la gestion de la propriété intellectuelle grâce à l'intelligence artificielle. Fondée par d'éminentes personnalités de la recherche sur l'IA et du droit de la propriété intellectuelle, qatent est à la pointe du développement de solutions qui améliorent considérablement l'efficience et l'efficacité de la recherche, de la rédaction et d'un large éventail de services de propriété intellectuelle en matière de brevets.

