Qui mène la course à l'innovation et à la commercialisation de la norme 5G, et ouvre la voie à un monde plus connecté ?

Un nouveau rapport de LexisNexis classe les 50 premiers détenteurs de brevets, à commencer par Huawei, Qualcomm et Samsung

NEW YORK, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Legal & Professional, le principal fournisseur d'analyse intelligente des brevets, apporte une transparence sans précédent à l'une des technologies les plus importantes et à l'un des marchés de licences les plus complexes au monde dans son rapport 2023 intitulé « Qui mène la course aux brevets 5G ? ». Avec la prochaine vague de révolution industrielle alimentée par les progrès des réseaux mobiles, presque toutes les industries dépendront de normes de connectivité telles que la 5G. Les innovateurs qui contribuent à cette norme et couvrent leurs innovations avec des brevets essentiels aux normes (SEP) sont les mieux placés pour dominer et commercialiser ce marché en pleine croissance. Chaque semaine, des accords de licence à sept ou neuf chiffres sont négociés autour de la 5G, tandis que le manque de transparence rend difficile la définition du volume et de la part de marché, entraînant dans certains cas des litiges judiciaires.

Ajouter une nouvelle couche de transparence à l'espace d'innovation 5G

La dernière édition de ce rapport annuel s'appuie à nouveau sur l'un des ensembles de données les plus complets et les plus à jour au monde concernant les déclarations de brevets de LexisNexis® IPlytics™. Comme les experts ne considèrent que 10 à 20 % des SEP déclarés dans le paysage de la 5G comme étant réellement essentiels, la liste des 50 premiers acteurs de la 5G est pour la première fois établie sur la base d'un classement consolidé tenant compte de l'indice des actifs de brevets (« Patent Asset Index »), une mesure d'évaluation des brevets propriétaire reconnue dans le secteur, en plus des contributions aux normes 3GPP et du nombre de déclarations de brevets.

« La révolution 5G remodèle notre monde », a déclaré Tim Pohlmann, PDG et fondateur d'IPlytics, société rachetée par LexisNexis en novembre 2022. « Ceux qui possèdent les brevets essentiels les plus précieux et les plus concurrentiels liés à la norme 5G mèneront l'innovation, gagneront des parts de marché et s'assureront l'obtention de revenus de licence, avec de vastes implications économiques et géopolitiques. Nous sommes fiers de soutenir les innovateurs en apportant de la transparence dans le domaine de la 5G grâce à des données complètes et à des mesures objectives. »

Nouvelles perspectives sur les stratégies d'octroi de licences SEP 5G et les changements régionaux

La révolution technologique de la 5G perturbera les modèles commerciaux autour des appareils connectés, et incitera les industries à reconsidérer la façon de traiter la propriété intellectuelle. En plus des classements et de l'analyse des données, le rapport explore les stratégies et les mouvements récents des innovateurs de la 5G et des leaders de l'octroi de licences SEP. Il contient également des analyses approfondies sur l'impact généralisé des protocoles de réseaux cellulaires, y compris la façon dont la 5G pourrait affecter des secteurs tels que l'automobile, l'énergie et la santé.

Principaux résultats :

Principaux détenteurs de brevets 5G :

Huawei (Chine) , Qualcomm (États-Unis) , Samsung (Corée du Sud) se classent dans le top 3 de la liste à la fois en termes de quantité et de qualité des brevets



(Chine) (États-Unis) (Corée du Sud) se classent dans le top 3 de la liste à la fois en termes de quantité et de qualité des brevets InterDigital (États-Unis) se classe 14e lorsque seules les familles de brevets sont prises en compte, mais passe à la cinquième place du classement final des brevets 5G des propriétaires lorsqu'on utilise l'indice des actifs de brevets.



(États-Unis) se classe 14e lorsque seules les familles de brevets sont prises en compte, mais passe à la cinquième place du classement final des brevets 5G des propriétaires lorsqu'on utilise l'indice des actifs de brevets. Huawei (Chine), Ericsson (Suède) et Nokia (Finlande) sont parmi les plus grands contributeurs aux normes 5G



(Chine), (Suède) et (Finlande) sont parmi les plus grands contributeurs aux normes 5G Apple (États-Unis) s'est assuré une solide position dans la tranche des 11 à 20 premières places, et se classe dans le top 10 si l'on considère l'indice des actifs de brevets. Foxconn (Taïwan), qui détient l'ancien portefeuille de Sharp , et MediaTek (Taïwan) sont également solidement placés dans l'indice des actifs de brevets. Intel (États-Unis) et Vivo (Chine) auraient également atteint le top 10, si seules les contributions 3GPP pertinentes avaient été considérées



s'est assuré une solide position dans la tranche des 11 à 20 premières places, et se classe dans le top 10 si l'on considère l'indice des actifs de brevets. (Taïwan), qui détient l'ancien portefeuille de , et (Taïwan) sont également solidement placés dans l'indice des actifs de brevets. (États-Unis) et (Chine) auraient également atteint le top 10, si seules les contributions 3GPP pertinentes avaient été considérées Les entités de revendication de brevets (PAE) comme InterDigital (États-Unis) ou Key Patent Innovations Limited (Irlande) jouent un rôle essentiel parmi les principaux titulaires de brevets 5G

Développement et concentration des marchés :

Le nombre d'entreprises possédant des brevets 5G continue d'augmenter, tout comme le nombre de familles 5G déclarées, 2,5 fois plus élevé pour la 5G que pour la 4G (60 000 contre 24 000).



Les dix principaux acteurs possèdent 76 % des familles de brevets 5G déclarés



Le programme Avanci 5G Vehicle représente environ 80 à 85 % de tous les brevets actifs 2G-5G.

Tendances des brevets 5G par région :

Les États-Unis sont la première juridiction avec plus de 28 000 familles de brevets 5G accordés. Ils sont suivis par la Chine puis l' Europe , avec près de 26 000 et 15 000 familles de brevets respectivement.



, avec près de 26 15 000 familles de brevets respectivement. Les États-Unis, la Corée et la Chine ont maintenu une solidité de portefeuille supérieure à la moyenne par rapport aux autres régions.

Spécifications techniques et protocoles de réseaux cellulaires :

Parmi les spécifications techniques, NB-IoT possède le plus grand nombre de familles de brevets, suivi par LTE-M et LTE-Cat 1.



Parmi les plus puissants propriétaires de portefeuilles de brevets déclarés NB-IoT figurent Huawei (Chine), Samsung (Corée du Sud), ZTE (Chine), Qualcomm (États-Unis) et Nokia (Finlande).



(Chine), (Corée du Sud), (Chine), (États-Unis) et (Finlande). Les propriétaires des plus importants portefeuilles de brevets déclarés V2X sont Huawei (Chine), ZTE (Chine), LG (Corée du Sud), Samsung (Corée du Sud) et Qualcomm (États-Unis).

Comment l'analyse des brevets 5G permet de dominer le marché dans tous les secteurs

L'octroi de licences SEP 5G est appelé à devenir une tâche essentielle en entreprise, qui exige des parties prenantes telles que les directeurs des brevets, les responsables des licences et les conseillers juridiques qu'ils acquièrent une compréhension nuancée de la propriété des brevets et de la solidité des portefeuilles de brevets. L'étude « Qui mène la course aux brevets 5G ? » ouvre une fenêtre sur les informations que l'analyse des portefeuilles de brevets peut révéler, alors que les pays et les entreprises cherchent à établir leur domination dans l'un des domaines technologiques et de propriété intellectuelle les plus critiques de notre époque.

Pour en savoir plus, consultez le rapport complet à l'adresse suivante : www.lexisnexisip.com/5G

À propos de la méthodologie de classement

LexisNexis® identifie les véritables chefs de file mondiaux en matière de brevets 5G grâce à un classement consolidé qui tient compte du nombre de déclarations de brevets et de la quantité de contributions aux normes provenant de LexisNexis® IPlytics™, et de l'indice des actifs de brevets, une mesure d'évaluation largement acceptée sur la plateforme LexisNexis® PatentSight®. L'indice des actifs de brevets classe les familles de brevets en fonction de leur pertinence technologique, ajustée en fonction de l'âge, du domaine technologique et des pratiques des offices des brevets, et de la couverture du marché de la protection par brevet.

