Quibim s'associe à Molecular Imaging Partners et GE Healthcare pour faire avancer la technologie du TEP-scan du corps entier

Un projet collaboratif partiellement financé et dirigé par le Projet de santé du gouvernement de Valence

VALENCE, Espagne, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Quibim, un leader mondial en matière d'intelligence artificielle (IA) et de traitement d'images médicales, participe à un projet d'imagerie moléculaire à haute sensibilité, IMAS (Imagen Molecular de Alta Sensibilidad), de 7,5 millions d'euros (8,9 millions de dollars). Ce projet vise à construire un scanner TEP/CT innovant pour l'imagerie simultanée du corps entier dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises (TBA) soutenue par des experts de classe mondiale en équipement d'imagerie diagnostique, GE Healthcare.

Cette association temporaire d'entreprises entre Quibim, Full Body Insight et Oncovision, est sous-traitée par le ministre régional de la santé du gouvernement de Valence dans le cadre d'un projet de marché public d'innovation. L'initiative est cofinancée (50 %) par le Fonds européen de développement régional (FEDER) par l'intermédiaire du ministère des sciences et de l'innovation espagnol.

Le TEP-scan, un examen médical sûr, permet de visualiser des quantités extrêmement faibles de composés radioactifs administrés aux patients et fournit des informations fonctionnelles sur les processus se produisant dans l'organisme. Le projet d'imagerie moléculaire à haute sensibilité va un peu plus loin que la technologie du TEP-scan actuelle et vise à développer de nouveaux usages de cette technologie dans la recherche biomédicale. Le projet vise à augmenter considérablement la sensibilité de ces appareils en augmentant la couverture axiale du système. Cette augmentation de la sensibilité peut être utilisée pour réduire la dose de rayonnement ou le temps d'acquisition tout en conservant la même qualité d'image. Pour les patients pédiatriques et les patients ayant besoin de divers tests diagnostiques pour évaluer l'efficacité des traitements, il s'agira d'un avantage direct. En outre, la couverture axiale du système permettra des acquisitions dynamiques des principaux organes du corps simultanément, ouvrant la voie à de nouvelles applications médicales. Des efforts seront investis pour fournir une excellente résolution spatiale et temporelle dans ce système complexe pour générer des images extrêmement détaillées, avec le contraste le plus élevé.

Quibim, doté d'une longue expérience dans la conception de solutions d'imagerie du corps entier en matière de problèmes de biologie des systèmes, fournira la segmentation du corps entier pour effectuer la quantification automatique des images TEP. « Nous allons créer des pipelines automatiques pour obtenir une dissection virtuelle in vivo des organes clés à l'aide de l'IA et caractériser les dispositifs des radiotraceurs et de la radiomique », a déclaré Angel Alberich-Bayarri, PDG et cofondateur de Quibim. « Le résultat de cette collaboration innovante aidera les cliniciens lisant des résultats d'examen TEP à décider des régions sur lesquelles ils doivent se concentrer pour soutenir le diagnostic du patient et les évaluations du pronostic. »

En plus de Quibim, l'association temporaire d'entreprises s'est faite avec Full Body Insight, une société dédiée à l'exploitation des technologies de scintillateurs continus pour l'application d'équipements TEP pour le corps entier, et Oncovision, un spécialiste des équipements d'imagerie moléculaire. La gouvernance du projet est gérée par le Bureau technique dirigé par la société de conseil Ayming.

Parallèlement au système prototype nouvellement développé, qui devrait être prêt en 2023, l'initiative soutient également la création d'outils de post-traitement pour faire progresser l'analyse des images TEP/CT. Les développeurs de logiciels fourniront des algorithmes de reconstruction d'images et identifieront les biomarqueurs pertinents pour construire la plateforme de traitement d'images.

Cette association temporaire d'entreprises a inclus la collaboration d'institutions publiques, notamment l'Institut d'instrumentation pour l'imagerie moléculaire, un centre commun de recherche créé par le Conseil national de la recherche espagnol et l'Université polytechnique de Valence, qui se concentre sur la recherche de nouvelles techniques d'imagerie dans le domaine biomédical. Parmi les autres partenaires figurent l'Institut de physique corpusculaire, un centre commun du Conseil national de la recherche espagnol et de l'Université de Valence consacré à la recherche en physique nucléaire et en physique des hautes énergies, et le Centre international de physique de Donostia, une fondation spécialisée dans la chimie physique, la photonique et la chimie computationnelle.

À propos de Quibim

Quibim, une société basée à Valence, Madrid et Palo Alto, Californie (États-Unis), conçoit des solutions d'imagerie du corps entier pour les problèmes de biologie des systèmes. Important fournisseur d'analyses d'imagerie médicale, Quibim prévoit de devenir le leader mondial des biopsies virtuelles, en utilisant des biomarqueurs d'imagerie quantitative pour débloquer les signaux de maladies complexes dans les images médicales.

Les cliniciens, les chercheurs et les sociétés pharmaceutiques utilisent Quibim Precision®, un écosystème d'applications d'analyse d'images médicales radiologiques, pour évaluer chaque partie du corps et dans différents scénarios cliniques, de la détection de maladies au suivi de l'efficacité de nouveaux traitements.

www.quibim.com

Quibim LinkedIn

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1449553/Quibim_Logo.jpg

SOURCE Quibim