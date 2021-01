-La empresa líder en robots móviles autónomos Quicktron completa la ronda de financiación C+ liderada por KION Group y Prosperity7 Ventures para la tecnología para liberar a los seres humanos de la manipulación manual

SHANGHAI, 11 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El fabricante líder de robots móviles autónomos (AMR) chino y centro de investigación de IA, Quicktron Intelligent Technology Co., Ltd ("Quicktron"), ha completado recientemente una nueva ronda de financiación. La financiación de la ronda C+ fue liderada por KION Group, uno de los principales proveedores mundiales de camiones industriales y soluciones de cadena de suministro, Prosperity7 Ventures, el fondo de crecimiento diversificado de Aramco Ventures, así como múltiples instituciones de inversión de renombre en China. Todos los ingresos se destinarán a la expansión del mercado global y al desarrollo técnico, lo que promoverá la misión de la compañía de liberar a los seres humanos de la manipulación manual.