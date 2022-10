Quitarse las máscaras para ir al planeta de las olas coreanas THE-K

Gran apertura el 30 de septiembre del K-Culture Festival 2022

Populares estrellas del K-pop están listas para actuar en la ceremonia de apertura y en el concierto de THE-K

Los aficionados podrán conocer de cerca a THE BOYZ y OH MY GIRL y ver las actuaciones de los conciertos de K-POP de NCT DREAM, MAX e IVE

Todos los eventos se retransmiten en directo a través del canal oficial de YouTube del K-Culture Festival

SEÚL, Corea del Sur, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El K-Culture Festival 2022 comenzó con 'K-Culture Festival Eve' el 30 de septiembre, una fiesta nocturna para celebrar el inicio del festival. Ese día, los artistas conectaron con sus fans presentando una amplia gama de cultura coreana que va más allá del K-pop, hasta el K-drama, la K-comida, la K-belleza y la K-moda. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo (Ministro PARK Bo Gyoon, MCST) junto con la Fundación Coreana para el Intercambio Cultural Internacional (Presidente JUNG Kil-hwa, KOFICE) serán los anfitriones del "K-Culture Festival 2022".

K-Culture Festival 2022 Eve image

En la ceremonia de apertura, que se celebrará en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 1 de octubre, los actores musicales ofrecerán un espectáculo de gala representando las mejores escenas de famosos dramas coreanos como , , y con la actuación de una orquesta. Tras la actuación musical, habrá un programa de entrevistas con actores populares como Hong Su ah y Seol Junghwan. El Concierto THE-K DRAMA, que incluye las actuaciones de los cantantes KYUHYUN, Kim Nayoung y Paul Kim, será el siguiente en impresionar al público con los temas de los dramas más populares, incluyendo , , y .

Los mejores artistas de K-pop actuarán durante todo el K K-Culture Festival 2022 (del 30 de septiembre al 8 de octubre). Entre los cantantes programados están NCT DREAM, THE BOYZ, MONSTA X, IVE, OH MY GIRL, WJSN, WINNER y ZICO.

Los días 2 y 3 de octubre, THE BOYZ y OH MY GIRL se reunirán con sus fans en el Estadio Auxiliar de Jamsil. Durante este evento llamado "Talk & Stage", los dos grupos de ídolos actuarán en el escenario y pasarán tiempo comunicándose con sus fans. Esto incluirá responder a las preguntas de sus fans y jugar juntos.

'THE-K Concert' en el Jamsil Main Olympic Stadium el 7 de octubre (viernes) es el punto culminante del festival, con BLANK2Y, CRAVITY, IVE, MCND, MONSTA X, NCT DREAM, STAYC, WINNER, WJSN y ZICO (enumerados por orden alfabético) que ofrecerán la esencia de las actuaciones de K-pop. También actuará en el escenario MAX, un cantautor americano de moda.

'THE-K Stage,' que se celebrará del 2 al 8 de octubre, cuenta con un cartel de diversos géneros que abarcan K-POP, jazz, balada, hip-hop, indie y DJing.

El K-Culture Festival2022 persigue un festival realizado conjuntamente por fans y artistas de la cultura coreana. Los visitantes no dejarán de visitar el 'Fandom Making Space' y la exposición de maquillajes y trajes de escena premiados, planificados y decorados por los fans del 'K-Culture Challenge.' Habrá exposiciones de diversas industrias relacionadas con la cultura coreana, como la comida K, la belleza, la moda, los juegos, los webtoons, la artesanía, los artículos de K-pop, las plataformas de fandom y el streaming.

Puede obtener más información sobre este festival en el sitio web oficial (kculturefestival.kr). Todas las actuaciones, exposiciones y programas son gratuitos. La segunda venta de entradas para el 'THE-K Concert' se abrirá el 4 de octubre a través de Interpark. Los principales eventos del festival se retransmitirán en directo en la web oficial y el canal de YouTube de K-Culture Festival2022.

