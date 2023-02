Quixant lança a plataforma QMAX Gaming, o PC mais potente e rico em recursos do setor de jogos

CAMBRIDGE, Inglaterra, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Quixant tem o prazer de anunciar o lançamento de sua plataforma de hardware líder de mercado QMAX Gaming, desenvolvida para oferecer o conteúdo da mais alta resolução, jogabilidade mais suave e a melhor experiência do jogador.

A nova plataforma é alimentada pela Intel®, oferecendo desempenho excepcional de GPU, e está disponível com ou sem uma dGPU, permitindo que os clientes aumentem seu desempenho de hardware adicionando sua placa gráfica preferida.

Quixant launches the QMAX Gaming hardware platform, the most powerful and feature-rich Gaming PC

Altamente personalizável, ela atende aos requisitos de todas as principais jurisdições globais de jogos, incluindo a GLI-11. Ela vem com as soluções dede software para otimização de jogos da Quixant como padrão, que otimizam o desenvolvimento e a entrega de jogos e permitem que os clientes se concentrem no desenvolvimento de conteúdo sem se preocupar com os requisitos regulatórios.

Ao comentar sobre o lançamento, Duncan Faithfull, EVP e CCO da Quixant, disse: "Acreditamos que o foco de nossos clientes deve estar no conteúdo e não na criação de soluções de hardware para desenvolvê-lo. Eles precisam da liberdade para desenvolver conteúdo com a confiança de que sua solução é confiável e tão poderosa quanto sua imaginação precisa ser. É por isso que a Quixant desenvolveu o IQ, IQON e QMAX, sua gama de PCs de jogos projetada para oferecer desempenho máximo com base nas necessidades de orçamento, mercado e produto. A nova QMAX é nossa plataforma mais poderosa e rica em recursos, oferecendo aos clientes uma plataforma que vai tão longe quanto sua imaginação."

Duncan continuou: "Embora o desenvolvimento de tecnologia revolucionária e especializada seja fundamental para a oferta da Quixant, as parcerias são igualmente importantes - é nossa responsabilidade apoiar nossos clientes para garantir que eles tirem o máximo proveito de seus produtos Quixant. Nossa equipe está sempre à disposição para permitir que os clientes maximizem o potencial de sua plataforma QMAX, para que eles possam se concentrar nos aspectos que os permitem estar à frente no jogo".

Ele concluiu: "Depois de lançar o Quantum e o Qinetic, nossa gama de gabinetes modulares para jogos e apostas esportivas, identificamos a necessidade de expandir nossas soluções de software para oferecer ainda mais suporte aos clientes. Agora oferecemos um conjunto abrangente de soluções de software e suporte de integração, que permitem que os designers de jogos concentrem seus esforços no desenvolvimento do conteúdo final do jogo e da experiência do jogador, além de permitir a gestão do gabinete em que o jogo está e uma coleção de soluções de integração. Adoraríamos discutir isso com fabricantes de jogos que desejam melhorar seu conteúdo e agilizar o tempo necessário para levar seus gabinetes ao mercado".

Saiba mais em quixant.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1993093/Quixant_QMAX.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1752610/Quixant_Logo.jpg

FONTE Quixant

SOURCE Quixant