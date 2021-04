Quixant lança uma nova linha mais avançada de plataformas de hardware de jogos para atender às necessidades crescentes do mercado de jogos

CAMBRIDGE, Inglaterra, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Quixant, uma empresa líder global em tecnologia de jogos anunciou o lançamento de sua nova linha mais avançada de plataformas de hardware de jogos, com opções para todas as necessidades e orçamentos.

A nova linha foi habilmente projetada para atender às necessidades e regulamentações do mundo dos jogos, para oferecer desempenho máximo com base no orçamento, mercado e necessidades de produto dos fabricantes de jogos, e inclui uma categoria de produto projetada para atender a mercados onde a relação custo-benefício é fundamental.

As novas linhas de produtos da Quixant são:

IQ – inteligência de jogos. Grande no desempenho. Grande em valor.

IQON – Brilhantismo nos jogos. Desempenho de elite. Infinitas possibilidades.

QMAX – Domínio em jogos. Potência máxima. Desempenho máximo.

Todas as plataformas de hardware de jogos da Quixant incluem o Quixant Software Hub líder de mercado, uma série de soluções eficazes de software desenvolvidas para otimizar o desenvolvimento e lançamento de jogos, permitindo que os fabricantes desenvolvam seus jogos sem limites. A equipe de especialistas em tecnologia de jogos da Quixant está sempre à disposição para ajudar seus clientes a integrar perfeitamente todos os elementos de seus jogos e melhorar o desempenho de suas plataformas.

Duncan Faithfull, diretor comercial da Quixant, declarou: "o último ano da Quixant foi para preparar o futuro e oferecer soluções para o setor de jogos que oferecem experiências excepcionais de jogos para um público consumidor global com um desejo reprimido de curtir mais uma vez a emoção dos jogos. A Quixant ouviu os seus clientes e as necessidades do mercado e tem o prazer de lançar esta nova linha de plataformas de hardware para jogos que atende às necessidades em evolução do setor de jogos."

Globalmente. Criativamente. Estrategicamente. Tecnologicamente. Com a Quixant, não há limites.

Saiba como a nova linha de plataformas de hardware para jogos da Quixant permite que os fabricantes de jogos concentrem esforços de desenvolvimento no aprimoramento da experiência do jogador e lancem produtos líderes mundiais em excelência em tempo recorde. Explore a nova linha agora.

Sobre a Quixant

A Quixant é líder global em tecnologia de jogos, oferecendo ao setor plataformas de hardware de jogos líderes de mercado, que incluem o Software Hub da Quixant, uma série de soluções de software eficazes desenvolvidas para otimizar o desenvolvimento e lançamento de jogos. Suas soluções permitem que os fabricantes de jogos otimizem o desempenho, concentrem seus esforços de desenvolvimento no aprimoramento da experiência dos jogadores e lancem produtos líderes mundiais em excelência em um prazo recorde. Anualmente, a Quixant oferece mais de 42.000 plataformas de hardware para o setor de jogos com uma base global de clientes em 23 países.

Para mais informações, acesse www.quixant.com.

FONTE Quixant

Related Links

https://www.quixant.com



SOURCE Quixant