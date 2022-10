Quixant, le plus grand fournisseur de technologie de jeu annonce le lancement d'une nouvelle offre de boîtiers

CAMBRIDGE, Angleterre, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Quixant dévoile une nouvelle gamme de boîtiers clés en main, Quantum et Qinetic, ainsi qu'un site Web remanié, reflétant son évolution continue et les efforts déployés pour permettre au secteur de pousser sa créativité au maximum et d'offrir les meilleures expériences de jeu et de paris sportifs.

Quixant a annoncé le lancement de Quantum et Qinetic, sa nouvelle gamme de boîtiers clés en main, adaptés aux exigences et à la législation de tous les marchés mondiaux du jeu et du secteur des paris sportifs.

La gamme de boîtiers est alimentée par les principales plateformes matérielles de jeu de Quixant sur le marché et est livrée avec une suite complète de périphériques. Les boîtiers sont hautement configurables et peuvent être adaptés aux exigences du produit et du marché de chaque client, avec le soutien technique expert de l'équipe de design de boîtiers de Quixant.

Duncan Faithfull, responsable de la direction chez Quixant, a commenté l'événement : « Nous sommes reconnus pour fournir des plateformes de jeu et des solutions logicielles puissantes et fiables au secteur du jeu, permettant à nos clients de se concentrer sur la création des meilleurs jeux et paris sportifs de la planète. En parlant avec nos clients et l'ensemble du secteur au cours des derniers mois, il est apparu clairement que l'approvisionnement et le développement de solutions matérielles peuvent être coûteux et prendre du temps. Cela les freine dans le développement du contenu et l'amélioration de l'expérience des joueurs, qui sont les éléments qui différencient vraiment leurs produits. »

Duncan Faithfull a poursuivi ainsi : « C'est pour cette raison que nous avons développé Quantum et Qinetic — évoluant à partir de nos plateformes leaders sur le marché, pour fournir au secteur les solutions de boîtiers puissants, fiables et révolutionnaires dont il a besoin. Comme tous nos produits, les boîtiers sont développés avec une compréhension profonde et interne des exigences et des règlements du monde du jeu et des paris sportifs et sont disponibles dans une grande variété de modèles commerciaux. »

Duncan Faithfull a continué en expliquant : « Grâce à Quixant, vous pouvez mettre vos boîtiers sur le marché plus rapidement et les démarquer de la foule de produits existants. Nous vous permettons de repousser les limites, en ajoutant le facteur d'attraction qui non seulement n'arrête pas les clients dans leur élan, mais les fait revenir. »

« Alors que les marchés mondiaux des composants et leurs chaînes d'approvisionnement continuent d'être compromis, l'équipe de Quixant utilise toute son expertise en ingénierie et sa connaissance de la chaîne d'approvisionnement pour s'assurer de satisfaire les exigences de nos clients en matière de produits. Le lancement de notre nouvelle gamme de boîtiers et l'amélioration de Quixant.com et du Quixant Hub montrent nos efforts continus pour offrir à notre clientèle l'expérience client ultime, afin qu'elle puisse concentre ses efforts sur le développement de contenu révolutionnaire et la meilleure expérience de jeu possible », a résumé Duncan Faithfull.

Pour en savoir plus, consultez le site Quixant.com/cabinets

