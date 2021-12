QUOMI lance un réseau communautaire numérique innovant et haut de gamme pour les professionnels de la santé (HCP)

Nous avons créé une plateforme extrêmement conviviale, offrant un contenu authentique partagé par des membres vérifiés, tout en garantissant de nombreuses fonctions de confidentialité qui conduisent à un haut degré d'excellence professionnelle. Fondée par des professionnels de la santé qui comprennent directement les problèmes de la communauté, QUOMI est une plateforme exclusive, inclusive et axée sur la confidentialité. Il offre aux membres individuels et corporatifs une suite professionnelle de contenu médical, d'outils de réseautage, de fonctionnalités de collaboration et de programmes.

PDG et fondateur de QUOMI , Dor Matei, dit : « En tant que personnel de la santé, il est important de prendre les bonnes décisions, qu'elles soient professionnelles ou privées. Apprenez de vos collègues. Personne ne peut faire son travail sans les autres. Les médecins ne peuvent pas travailler sans l'aide et le soutien de leurs aides soignants, de l'industrie médicale et de bien d'autres personnes. Je remercie tous les jours mon personnel pour le travail exceptionnel qu'il accomplit et je l'apprécie énormément. Ne tenez jamais votre personnel pour acquis ! »

Selon Dor Matei, « C'est pour tirer parti du pouvoir d'un collectif professionnel, d'une tribu de professionnels que nous avons construit QUOMI . Plus nous coopérons , plus nous pouvons réussir ensemble. QUOMI essaie de réduire le stress en vous aidant, en nous aidant et en faisant des soins de santé ce qu'ils étaient et devraient être, en prenant soin des malades et des nécessiteux. »

QUOMI réunit des professionnels de la santé de toute la chaîne de valeur - aides-soignants, assistants médicaux, étudiants, médecins, consultants, soignants, innovateurs, chercheurs de connaissances et bien d'autres encore. Ici, ils se tiennent au courant des nouveautés en matière de soins de santé et découvrent des services uniques qui améliorent à la fois le travail et la vie.

QUOMI offre de l'authenticité délivrée par des membres confirmés, des options linguistiques, des forums de groupe pour des discussions, des emplois, des possibilités de stages et de nombreuses autres fonctions précieuses. QUOMI offre également aux étudiants et aux campus un monde de sagesse autour de la gestion de carrière et de l'avenir des soins de santé. En apportant ce qui compte vraiment dans la vie d'un personnel de la santé, jusqu'à notre bureau de travail et à notre appareil mobile, améliorant la qualité de notre vie privée et professionnelle. « Il n'y a pas qu'un seul bien ou qu'un seul mal. Il y a d'innombrables variations et combinaisons qui doivent être examinées attentivement, afin d'atteindre l'équilibre et la prospérité, désormais fournir de bons soins de santé », dit MUDr. Matei.

Pour en savoir plus sur QUOMI et rejoindre une communauté perturbatrice, cliquez ici .

