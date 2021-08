Quora rejoint l'économie des créateurs avec une nouvelle option de revenus grâce aux abonnements à leur espace

MOUNTAIN VIEW, Californie, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- Quora, une plateforme de partage de connaissances, a annoncé aujourd'hui qu'elle rejoignait l'économie des créateurs. Avec le lancement des adhésions aux espaces Quora, les créateurs établis ayant un public engagé ainsi que ceux qui construisent encore leur marque personnelle peuvent gagner de l'argent grâce aux connaissances qu'ils partagent. Comme Quora est financé par les recettes publicitaires, Quora n'en prélève que 5 %, ce qui permet aux créateurs de conserver davantage de revenus tirés des abonnements que sur d'autres plateformes et de bénéficier d'avantages uniques en matière de distribution grâce aux courriels et aux flux alimentés par l'apprentissage automatique de Quora, qui sont envoyés à des millions de personnes. Les créateurs des espaces Quora fixent le prix qui convient à leur public et choisissent le contenu à mettre à disposition gratuitement ou laissent l'algorithme de Quora le gérer pour eux afin de favoriser la croissance des abonnés.

« En permettant aux créateurs de gagner de l'argent grâce aux connaissances qu'ils partagent, nous leur permettons de créer plus de contenu de meilleure qualité pour tout le monde, qu'ils soient membres ou non », a déclaré Adam D'Angelo, fondateur et PDG de Quora. « La publicité a connu un grand succès et la prochaine étape de l'activité de Quora comprendra à la fois des publicités et du contenu premium. »

La plateforme Quora atteint plus de 300 millions de visiteurs uniques par mois et notre technologie d'apprentissage automatique, la meilleure de sa catégorie, facilite la distribution afin que les auteurs atteignent un public très engagé avec un contenu ciblé sur leurs intérêts spécifiques. Quora offrira une variété de programmes de monétisation en plus des adhésions, en fonction de la taille de l'audience d'un auteur, de la flexibilité dans le format et la longueur de l'écriture, des besoins de distribution, et continuera à développer des fonctionnalités pour en faire la meilleure expérience d'écriture où que ce soit.

« Je ne cesse de parler de Quora depuis 2015. C'est, sans conteste, la plateforme d'écriture la plus sous-utilisée sur Internet », a déclaré Nicolas Cole, auteur et fondateur de Ship 30 for 30, un programme d'études basé sur une cohorte qui enseigne la création de contenu en ligne. « La plateforme entière est dédiée aux lecteurs qui disent exactement aux écrivains ce sur quoi ils veulent en savoir plus. En tant qu'écrivain, c'est le Saint Graal. Si vous n'écrivez toujours pas sur Quora en 2022, vous ratez quelque chose. »

Le modèle actuel de partage des revenus publicitaires restera disponible pour les propriétaires d'espaces qui préfèrent monétiser leur contenu via le volume de lecteurs et la grande majorité du contenu en dehors de la nouvelle option d'abonnement restera gratuite pour les utilisateurs dans le cadre du modèle existant.

Plus de détails sont disponibles dans un article du blog d'Adam D'Angelo sur Quora ici.

À propos de Quora :

Quora est une plateforme de partage des connaissances qui offre aux créateurs des options de gains et une mission de partage et de développement des connaissances dans le monde entier. Fondée en 2009, Quora offre à plus de 300 millions de lecteurs par mois des informations importantes qui n'ont jamais été partagées ailleurs et qui proviennent de personnes qui ne peuvent être jointes autrement. Des millions de personnes cherchent des réponses sur le web et des millions de personnes écrivent des réponses sur Quora, chaque semaine.

