Quorum Software conclui a aquisição da TietoEVRY Oil and Gas Software

SÃO PAULO, 9 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Quorum Software (Quorum), uma empresa de portfólio Thoma Bravo e líder global de software dedicada à indústria de energia, anunciou (7 de junho), em Houston, a conclusão da aquisição da unidade de software para petróleo e gás da TietoEVRY. Esta transação inclui soluções da Energy Components, para gerenciamento de hidrocarbonetos, e DaWinci, para pessoal e logística de materiais.

No início deste ano, a Quorum fundiu-se com a Aucerna, provedora de software de planejamento, execução e reservas integradas para a indústria de energia. A combinação da Quorum, Aucerna e TietoEVRY cria o líder global em software para conectar pessoas, informações e energia.

"Energy Components e DaWinci Solutions são referências internacionais no setor de energia; os seus colaboradores talentosos são adições valiosas à nossa equipe", disse Gene Austin, CEO da Quorum Software. "Juntos, oferecemos um conjunto completo de soluções em sintonia com nossos clientes. Nossa visão para o futuro, que vem de ambas as transações, é fornecer conjunto mais robusto de aplicações em nuvem para o ecossistema energético global."

A empresa recém-formada irá operar como Quorum Software. As transações, concluídas a partir de 7 de junho, capacitarão a Quorum a conectar a área operacional à alta administração, cumprir as prioridades dos clientes, automatizando fluxos de trabalho críticos, integrar dados em toda a organização com resultados inteligentes para o negócio.

Hoje, a Quorum atende mais de 1.800 clientes do setor de energia de todos os portes, de startups a grandes empresas, em 55 países. Com sede em Houston, Texas, a Quorum Software terá escritórios em toda a América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. A Quorum continuará a ter uma presença significativa em Calgary, Alberta, na sede da Aucerna, e na Noruega, a sede comercial da Energy Components e da DaWinci.

Sobre a Quorum Software

A Quorum Software conecta pessoas e informações por toda a cadeia de valor de energia. Há vinte anos, construímos o primeiro software para indústria de gás. Operações de tubulações foram os próximo, seguidos por administradores de terra, bombas e planejadores. Desde 1999, a Quorum Software contribui com centenas de trabalhadores no setor de energia, com fluxos empresariais que otimizam a lucratividade e o crescimento. Nossa visão para o futuro conecta o ecossistema global de energia, por meio de software cloud-first, padronização de dados e integração. Fonte confiável de dados para + 1800 companhias, Quorum Software faz as conexões essenciais que nos fazem trabalhar melhor juntos, no mundo conectado da energia. Para mais informações, acesse www.quorumsoftware.com

