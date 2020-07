QVC and HSN的“The Big Find”活动2020年在线上举行

选定的候选人将受邀于9月通过视频会议向QVC and HSN评审小组介绍他们的产品,评审包括QVC and HSN成熟品牌的销售主管、节目主持人和品牌创始人。QVC and HSN评委小组将对候选人进行面试,了解他们的品牌故事、产品或发明背景以及产品最有趣或有意义的地方。如果一个企业家或厂商获得“Big Ticket”,她或他将获邀继续参与QVC或HSN的产品发现之旅,包括与该品牌的销售团队面对面,经过一个强大的质保过程,被选中在所有平台在线推出。

今年的搜索范围扩大到九个类别。去年,只有服装、珠宝、配饰、鞋类和美容行业的企业家可申请参加The Big Find。2020年,QVC and HSN将家居装饰、家居创新、电子和食品烹饪纳入可参与类别。此次扩大四个新类别部分是由于这些类别的卓越增长。在过去的几个月里,因疫情居家,人们外出活动减少,消费者的购买习惯发生了变化,“家庭必需品”类别的产品,包括家庭办公、食品和储存、科技资源和家园美化等成为购物者的主要兴趣点。

通过The Big Find和类似活动,QVC和HSN建立了一个通过利用讲故事和发现驱动型购物体验的力量,推出和促进新兴品牌和小企业发展的良好历史记录。多年来,这两家零售商已经帮助多个创业品牌在国家乃至国际范围内大获成功,包括IT Cosmetics、TATCHA、SPANX®、Junior's Cheesecake、Korres等等。

Qurate Retail Group首席营销官兼QVC US首席商务官Mary Campbell表示:“我们的业务一直植根于发现和培育真正的新兴品牌,我们通过去年的Big Find发现的许多鼓舞人心的企业家和产品深受客户喜爱。我们希望今年的搜索能在这个成功的基础上再创辉煌。通过增加新类别,我们期待为拥有独特产品和引人注目的经历的企业家创造更多机会,与我们合作,为我们的客户策划与众不同的产品体验。”

去年首次推出的Big Find全美搜索获得来自美国43个州、哥伦比亚特区以及澳大利亚、加拿大、德国、印度、南非、瑞士和英国等12个国家的650多个入围产品。超过65个美容和时尚领域的新兴品牌被选中于整个2020年在QVC and HSN平台上介绍他们的产品,包括Act & Acre、Alkaglam、Mented Cosmetics、Follain、Have Some Fun Today、Valencia Key等。今年,QVC and HSN预计通过The Big Find 2020确定的品牌数量将超过去年。

Mented Cosmetics联合创始人KJ Miller表示:“参与The Big Find,成为QVC和HSN供应商社区的一部分是一个奇妙的旅程。这些平台使我们能够与新客户分享我们的故事,以我们无法通过传统零售渠道实现的方式发展我们的品牌。QVC and HSN的团队在整个过程为我们提供指导,以及宝贵的反馈和支持。我们的业务已经有了强劲的增长,我们期待着共同继续取得成功。”

今年,QVC and HSN通过Qurate Retail的Small Business Spotlight计划与NRF Foundation合作,进一步加大对小企业的支持。通过这一举措,QVC and HSN为全国约20家小企业提供了一个可见性平台和一个指导方案。此外,这些公司正在启动Small Business Spotlight的新阶段,在他们的空中和数字平台重点介绍目前属于QVC and HSN 供应商的黑裔小型企业,以及黑人拥有的品牌。

了解有关The Big Find的更多详情,在QVC.com和HSN.com搜索“The Big Find”。

QVC® and HSN®简介

QVC通过人际关系的力量传递发现的喜悦。每天,QVC通过从家居和时尚到美容、电子产品和珠宝等不断变化的熟悉品牌和新产品,吸引数百万购物者进入探索之旅。在此过程中,QVC将购物者与有趣的个性、引人入胜的故事和获奖的客户服务联系起来。QVC总部设在宾夕法尼亚州西切斯特,成立于1986年,在美国、英国、德国、日本、意大利设有零售业务,并在中国拥有一家合资企业。在全球范围内,QVC在覆盖约3.8亿户家庭的13个广播网络上,以及多个网站、移动应用和社交页面上吸引购物者。了解更多信息,请访问corporate.qvc.com,在Facebook、Instagram或Twitter关注@QVC或者在Pinterest、YouTube或者LinkedIn关注QVC。

HSN通过激发人们的热情传递发现带来的乐趣。HSN是一家领先的互动和生活方式零售商,为客户提供精心策划的独家产品和顶级品牌名称。HSN集成了娱乐、个性和行业专家,提供了完全独特的购物体验。在HSN,客户可以发现健康和美容、珠宝、家居/生活方式、时尚/配件和电子产品的特殊选择。HSN在两个覆盖约9200万户家庭的广播网络、网站、移动应用和社交页面上与客户互动。HSN成立于40多年前,是第一个购物网络,总部设在佛罗里达州圣彼得堡。了解更多信息,请访问corporate.hsn.com,在Facebook、 Instagram或者Twitter关注@HSN或者在Pinterest、YouTube或者LinkedIn关注HSN。

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB)包括QVC®、HSN、Zulily®和 Cornerstone品牌(统称为“Qurate Retail GroupSM”),以及其他少数权益和绿色能源投资项目。除了事务性电子商务或传统的实体商店,Qurate Retail Group相信Third Way to Shop®。Qurate Retail Group不仅是视频商务的佼佼者,也是北美十大电子商务零售商之一(根据Digital Commerce 360统计),是移动商务和社交商务的领导者。欲了解更多信息,请访问www.qurateretailgroup.com,在Facebook、Instagram或者Twitter关注@QurateRetailGrp,或者在YouTube或LinkedIn关注Qurate Retail Group。

QVC and HSN

