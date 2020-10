QYNAPSE (France) et TRUE POSITIVE MEDICAL DEVICES (Canada) s'associent pour fournir la plateforme d'IA la plus avancée pour les maladies du cerveau

QYNAPSE SAS, une entreprise française de technologie médicale, annonce aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise canadienne TRUE POSITIVE MEDICAL DEVICES Inc. (TPMD), spin-off des universités McGill et Laval. Cette collaboration stratégique a pour objectif de combiner les technologies, brevets et expertise de TPMD au savoir-faire et produits de Qynapse − et ainsi former la plateforme d'intelligence artificielle (IA) la plus avancée dans le domaine de l'imagerie des maladies du cerveau, telles que les maladies d'Alzheimer, de Parkinson ou la sclérose en plaques.

Au cours des quinze dernières années, les fondateurs de TPMD, le Pr Louis Collins (Université McGill, Montréal, Canada) et le Pr Simon Duchesne (Université Laval, Québec, Canada) ont établi l'un des actifs scientifiques et technologiques les plus impressionnants en imagerie cérébrale et en IA appliquée à ce domaine, soutenu par plus de 500 publications et communications scientifiques diverses. Leurs technologies sont déjà utilisées au Canada par les plus importants consortiums de recherche et par des acteurs privés internationaux dans des études touchant particulièrement les neurodégénérescences, comme la maladie d'Alzheimer.

QYNAPSE commercialise déjà son premier dispositif médical QyScore® auprès de centres cliniques en Europe et aux Etats-Unis. Sa plateforme est également utilisée dans des essais cliniques impliquant plusieurs dizaines de centres dans le monde. La collaboration avec TPMD va permettre d'étendre les applications de son logiciel QyScore® à d'autres maladies cérébrales, comme les accidents cérébro-vasculaires, l'épilepsie, l'autisme, la schizophrénie, et les traumatismes crâniens, et également de développer de nouveaux logiciels permettant de prédire le profil d'évolution clinique d'un malade et d'optimiser le recrutement des patients dans des essais cliniques.

L'acquisition de TPMD par QYNAPSE inclut 15 brevets, dont 9 attribués aux États-Unis et au Canada, regroupés dans neuf familles d'actifs technologiques. Les fondateurs de TPMD rejoindront le conseil scientifique de QYNAPSE, inscrivant ainsi la collaboration dans la durée.

Selon le Pr Collins : « QYNAPSE est un partenaire très prometteur pour TPMD et les universités McGill et Laval, qui nous permettra d'accélérer l'approbation réglementaire et la mise sur le marché des technologies que nous avons développées au cours des dernières années. » Le Pr Duchesne ajoute : « En effet, avec QYNAPSE nous aurons accès à un partenaire déjà établi dans le domaine médical. Nous sommes impatients de pouvoir livrer aux cliniciens les outils qui leur manquent pour améliorer la précision de leur diagnostic, favoriser le pronostic, et orienter le traitement de maladies comme les démences ou les atteintes cérébrovasculaires. »

« Nous sommes ravis de nous associer à deux des meilleurs experts en imagerie cérébrale, et d'étendre nos collaborations scientifiques et cliniques avec deux des plus grands centres d'excellence au monde dans ce domaine. » déclare Olivier Courrèges, CEO de QYNAPSE. « Cette collaboration va permettre de créer une structure technologique unique, renforçant notre capacité à déployer des outils puissants au service de deux enjeux majeurs : la performance des essais cliniques et la personnalisation de la prise en charge des maladies du cerveau, qui touchent plus d'une personne sur six dans le monde. »

A l'issue de la transaction, TPMD s'intègrera à QYNAPSE CANADA Inc. et les contrats de partenariats scientifiques et commerciaux de TPMD seront exploités par cette nouvelle entité.

À propos de QYNAPSE

Fondée en 2015, QYNAPSE est une société française de technologie médicale, spin-off du consortium CATI de laboratoires de recherche en neuro-imagerie, mis en place dans le cadre du Plan Alzheimer de 2010. La société développe et commercialise des solutions exploitant le potentiel de l'imagerie quantitative et de l'intelligence artificielle pour optimiser le diagnostic, le pronostic et le suivi des patients atteints de maladies neurologiques.

QYNAPSE est implantée à Paris (siège de la société) et à Boston, aux Etats-Unis.

www.qynapse.com/?lang=fr

www.qynapse.com/qyscore-logiciel/

À propos de TRUE POSITIVE MEDICAL DEVICES (TPMD)

Fondée en 2011, TRUE POSITIVE MEDICAL DEVICES, Inc. est une entreprise dérivée des travaux du professeur Simon Duchesne du Centre de Recherche CERVO et de l'Université Laval et du professeur Louis Collins de l'Institut neurologique de Montréal et de l'Université McGill. L'entreprise conçoit, valide et exploite une plateforme de traitement d'images cérébrales pour l'aide au diagnostic et au pronostic de maladies neurologiques et psychiatriques.

TPMD est implantée à Montréal et à Québec (QC, Canada).

www.truepositivemd.com

