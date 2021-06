Qynapse présentera des résultats cliniques de QyScore® pour la maladie d'Alzheimer et la sclérose en plaques lors du 7ème congrès de l'Académie Européenne de Neurologie

BOSTON, 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- QYNAPSE Inc., une entreprise de technologie médicale commercialisant la plateforme d'intelligence artificielle (IA) la plus avancée dans le domaine de l'imagerie des maladies du cerveau, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera des résultats cliniques de QyScore® pour la maladie d'Alzheimer et la sclérose en plaques, lors du 7ème congrès de l'Académie Européenne de Neurologie (EAN), qui se tiendra virtuellement du 19 au 22 juin 2021.

La plateforme QyScore® , à la fois certifiée FDA et marquée CE, fournit une quantification automatisée d'un large portefeuille de marqueurs neurodégénératifs et neuroinflammatoires et fournit une plateforme de visualisation avancée accessible par les médecins. QyScore® intègre une comparaison automatisée des résultats patients à une large base de données normative de sujets sains, pour soutenir une prise de décision clinique plus rapide, un diagnostic au moment opportun et un suivi précis de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson et d'autres troubles neurologiques.

Au congrès de l'EAN, Enrica Cavedo, PhD, Scientific Lead chez Qynapse, donnera une présentation en ligne intitulée « Diagnostic Accuracy of QyScore® MRI Markers in the Clinical Spectrum of Alzheimer's Disease » le 20 juin 2021 à 6:05 a.m. ET / 12h05 CEST. De plus, Philippe Tran, R&D Scientist chez Qynapse, présentera un poster électronique intitulé « Brain Volumes Alterations in Multiple Sclerosis Patients : Comparison to QyScore® Normative Data » le 20 juin 2021, à 1:30 p.m. ET / 19h30 CEST

« Nous sommes heureux de présenter de nouvelles données sur QyScore® au Congrès de l'EAN, démontrant son impact clinique pour le diagnostic et l'évaluation de la progression de la sclérose en plaques, de la déficience cognitive légère et de la maladie d'Alzheimer », a déclaré Olivier Courrèges, PDG de Qynapse. « Pour la maladie d'Alzheimer, à la lumière de l'approbation récente par la FDA de l'ADUHELM (Aducanumab), nous sommes ravis de travailler sur les développements futurs de notre solution de neuro-imagerie, pour supporter l'initiation du traitement ainsi que le suivi de son efficacité et de son innocuité. Nous sommes impatients de partager et de discuter de nos dernières avancées avec les experts du secteur tout au long de la conférence de l'EAN. »

À propos de QYNAPSE Inc.

QYNAPSE est une société de technologie médicale qui développe et commercialise des solutions maximisant le potentiel de l'imagerie quantitative et de l'intelligence artificielle pour optimiser le diagnostic, le pronostic et le suivi des patients atteints de maladies neurologiques. QYNAPSE commercialise déjà son logiciel QyScore® pour la quantification automatisée des marqueurs d'imagerie pour les essais cliniques et la routine clinique, à l'échelle internationale. QYNAPSE lance également QyPredict®, une technologie d'IA prédictive pour une sélection mieux ciblée des patients dans les essais cliniques.

QYNAPSE est implantée en France, aux États-Unis et au Canada.

www.qynapse.com

