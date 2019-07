R$1,5 BI é o mercado de Franquia de Tecnologia Home Office

Tratando-se do mercado de TI, o crescimento está previsto para 10,5% e dentre esse percentual, 6,8% está relacionado ao uso de softwares e serviços sem a necessidade de hardware (equipamentos), segundo a previsão do IDC Brasil.

Diante de dados tão impactantes, a Taugor traz uma oportunidade única de baixo investimento e na nova categoria de negócio Home Office.

Franquia de Digitalização e Tecnologia da Taugor Corporation

A empresa especializada em digitalização e gestão de documentos, Taugor Corporation, com mais de 14 anos de mercado, está inserida na área de tecnologia e já foi convidada pela StartSe para apresentar suas soluções em São Paulo.

Como franqueadora, a empresa concede a oportunidade de que os franqueados também ofereçam suas tecnologias para organizações de âmbito público e privado.

Sabendo que os fatores externos influenciam diretamente no crescimento do negócio, a empresa está atenta as novas mudanças que podem render grandes resultados para seus parceiros, trata-se das novas exigências do MEC para IES, a Medida Provisória para Descarte de Documentos, e a Portaria nº 211 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônica dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho. Dentre as tecnologias que poderão ser oferecidas, estão:

KYC ;



Reconhecimento Facial;



Taugor Artificial Intelligence;



GED/ECM ;



OCR ;



; CEDOC ;



; Autodocs ;



; Entre outras.

Modelo de negócio Home Office – Trabalhe em casa

As soluções desenvolvidas pela Taugor vão ao encontro ao mercado e quem estiver atento, poderá obter grandes lucros ao disponibilizar as tecnologias da empresa que já possui mais de 50 franquias em 16 estados brasileiros.

O case de sucesso relacionado ao modelo de franquia Home Office, apresentado pela empresa, é o do franqueado Emerson, que trabalhando apenas duas horas por dia, lucra cerca de 2.000,00 ao mês. "Os resultados que nossos franqueados alcançam são muito bons, mas são consequências de muito esforço e dedicação", afirma Velaz.

Para receber mais informações de como ser um franqueado Taugor, ou ainda conhecer as soluções para implementar na sua empresa, clique aqui para falar com um especialista.

ged.taugor.com.br

Telefone: 51 3091.2271

FONTE Taugor Corporation

http://ged.taugor.com.br



