Ra Entertainment Inc. lance RACoin - une monnaie cryptographique pour le secteur des jeux d'argent du monde réel

Ra Entertainment Inc., une société moderne et innovante, bâtit un nouveau Las Vegas reposant sur la technologie des chaînes de blocs. La prévente s'est terminée avec succès en seulement deux jours et plus tôt que prévu, recueillant près de 10 000 000 d'USD ! La société a réussi à attirer les fonds et les investisseurs les plus influents d'Asie et d'Europe, affirmant ainsi sa crédibilité bien établie sur le marché des ICO. Suite à cette percée, Ra Entertainment Inc. a de bonnes chances de devenir l'une des meilleures ventes de tokens en 2018.

L'offre publique de tokens se déroulera du 16 avril au 16 mai 2018. Les spécialistes estiment que le projet sera couronné de succès et qu'il continuera d'attirer du capital-risque et des investissements.

RA Entertainment Inc. est une société de haute technologie spécialisée dans la création d'expérience utilisateur avancée dans le domaine du jeu d'argent. L'équipe s'attache à développer et à fournir des solutions efficaces et abordables pour les niveaux d'interaction en ligne et hors ligne. Elle construit le Palau World Complex comme point de départ pour intégrer les concepts de chaînes de blocs dans les activités traditionnelles de jeux d'argent. Palau World sera construit et développé quel que soit le résultat des ventes de tokens.

La société vise à introduire RACoin dans le secteur mondial du jeu d'argent, ainsi que dans les centres hôteliers et de divertissement du monde entier. Elle a déjà entamé des négociations avec des complexes hôteliers et des plateformes de jeu d'argent en Asie et en Europe, qui intégreront également RACoin dans leur infrastructure. RACoin est la première monnaie cryptographique unifiée et fonctionnelle qui, du fait de son architecture de pointe, peut être utilisée avec succès sur Internet comme dans les espaces non numériques. Cette caractéristique tout à fait unique de RACoin la rend intéressante tant pour les hommes d'affaires, que pour les amateurs de monnaie cryptographique et le grand public.

D'autres immenses avantage et occasion de RACoin sont la participation au jackpot. Il se jouera à chaque fois que le compte spécifique accumule 100 000 RAC. Outre le jackpot opération récurrent, il y aura un prix public unique du jackpot vente de tokens, conçu en exclusivité pour les acheteurs de tokens, qui sera lancé à l'issue de l'offre publique de tokens.

Voici venu le temps où la monnaie numérique prend corps - n'importe qui peut pleinement profiter des avantages des technologies de chaînes de blocs, devenues réalité avec RACoin.

Achetez des tokens aujourd'hui pour expérimenter un nouveau terrain de jeu d'argent demain. La chaîne de blocs arrive.

