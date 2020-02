Rabobank s'associe à Brilliance Financial Technology pour optimiser sa stratégie de tarification numérique

DealPoint de Brilliance, solution qui automatise et rationalise la tarification dynamique, est désormais intégrée à l'écosystème de banque de grande clientèle de Rabobank

NEW YORK, 25 février 2020 /PRNewswire/ -- Brilliance Financial Technology, leader mondial dans le domaine de la fourniture de solutions de tarification numérique et de renseignements de bout en bout, a annoncé aujourd'hui son partenariat stratégique avec Rabobank, plus grande institution financière spécialisée dans les produits alimentaires et agricoles au monde, basée aux Pays-Bas. Rabobank apprécie de collaborer avec des partenaires qui ajoutent de la valeur pour ses clients. Rabobank a déployé sa solution de gestion des transactions et de tarification des relations d'affaires leader du secteur, DealPoint, pour gérer son processus d'engagement commercial dans le domaine de la banque de grande clientèle à l'échelle mondiale.

DealPoint permet de numériser et de rationaliser le flux de travail d'approbation en matière de tarification de Rabobank. Ce nouveau processus numérique fournit à Rabobank davantage de renseignements sur le portefeuille, et confère aux directeurs des relations d'affaires un meilleur aperçu de la position de leurs clients en matière de tarification, de produits, et de ventes croisées, afin de gérer les relations globales. DealPoint est un composant clé de l'investissement stratégique de Rabobank dans son parcours de bout en bout réinventé pour les clients. À ce titre, DealPoint s'intègre dans l'écosystème de la banque - notamment les divisions de la gestion des relations clients, des clients, des réservations, de bus de services d'entreprise (ESB), ainsi que des systèmes d'approbation des crédits. Grâce à ce nouveau processus rationalisé, Rabobank crée une expérience fluide pour les banquiers, qui confère davantage de flexibilité et qui fournit des analyses de données et des renseignements en temps réel sur leurs processus d'engagement commercial de prêts de gros.

« Nous sommes heureux de travailler aux côtés de Brilliance, qui se révèle particulièrement flexible et créative dans le cadre de la personnalisation de DealPoint pour Rabobank. La société comprend véritablement les besoins des banques mondiales comme la nôtre », a déclaré Lissy Smit, directrice mondiale du groupe des produits de prêt chez Rabobank. « DealPoint rationalise nos processus commerciaux, ce qui se révèle extrêmement important pour que nous puissions mieux servir nos clients et les servir plus rapidement. Le fait de travailler aux côtés d'un partenaire comme Brilliance, qui maîtrise réellement son sujet et qui est véritablement spécialisé dans la tarification numérique, se révèle indispensable à la réussite de notre programme de transformation. »

« Nos travaux aux côtés de Rabobank reflètent notre mission consistant à aider les banques mondiales à moderniser leur parcours de transformation en matière de tarification. L'intégration fluide de DealPoint dans l'écosystème de banque de grande clientèle de Rabobank lui fournit un aperçu plus global sur la performance et la rentabilité », a déclaré Jean-Edouard van Praet, PDG de Brilliance Financial Technology. « Rabobank est désormais en mesure d'obtenir des renseignements en temps réel sur ses clients, ainsi que de conclure des affaires à tout moment, et partout dans le monde. Un processus intégré se révèle indispensable pour la réussite future, et Rabobank ouvre la voie dans cet univers compétitif », a-t-il ajouté.

Rabobank explore d'autres moyens de tirer parti des capacités de DealPoint sur ses autres divisions, produits et régions.

La toute dernière version de DealPoint permet d'apporter des améliorations clés à la plateforme, afin de favoriser la performance dans le contexte de marché actuel :

Rentabilité des relations d'affaires : aperçu en temps réel de l'impact de la proposition de transaction sur la relation globale, ainsi que sur les produits de vente croisée existants et potentiels.

Suivi des ventes croisées : formalise la promesse de revenus supplémentaires tirés des relations d'affaires dans le processus décisionnel, et permet le rapprochement du chiffre d'affaires projeté et du chiffre d'affaires réalisé

Moteur de recommandations : cette fonctionnalité basée sur l'IA tire parti des données en temps réel pour analyser l'élasticité des prix, et suggère des structures de transaction alternatives, des honoraires et des ventes croisées potentielles

Renseignements sur la tarification : les données générées dans le cadre du processus de tarification numérique sont utilisées par des visualisations de données originales, afin de favoriser des décisions plus intelligentes et plus rapides de la part des responsables commerciaux, des propriétaires de produits et des décideurs stratégiques

Structure d'API ouverte standard : permet d'intégrer DealPoint à des étapes clés du parcours de bout en bout des clients

Comparatif : intègre une comparaison en temps réel des propositions de transaction avec les tous derniers prix du marché

À propos de Brilliance Financial Technology

Brilliance Financial Technology est un leader mondial dans le domaine de la fourniture de solutions de tarification numérique et de renseignements de bout en bout, qui permet aux plus grandes banques mondiales d'optimiser leurs opérations. En tant que fournisseur leader de systèmes de tarification et de rentabilité des clients basés sur les risques, Brilliance permet aux banques de prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement.

DealPoint, solution flexible et évolutive de Brilliance, est précisément adapté au modèle de tarification de chaque banque, et permet une automatisation rapide des processus de tarification et d'approbation. DealPoint est déployée dans plus de 50 pays à travers le monde.

