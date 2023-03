Rad HONOR Magic5 bola ocenený mnohými médiami ako „Najlepšie z MWC"

Pri svojej premiére na globálnom trhu na veľtrhu MWC 2023 získal vyklápací model HONOR Magic Vs aj viacero ocenení od médií

BARCELONA, Španielsko, 3. marca 2023 /PRNewswire/ -- Globálna technologická značka HONOR oznámila na prebiehajúcom veľtrhu Mobile World Congress v Barcelone globálnu dostupnosť nového radu HONOR Magic5 a vyklápacieho modelu HONOR Magic Vs, ktoré poskytnú používateľom na celom svete skutočný zážitok z vlajkového smartfónu. Vďaka mnohým popredným svetovým médiám, ktoré tento rok označili oba nové vlajkové smartfóny za „Najlepšie z MWC", boli inovatívne technické a prémiové funkcie nových vlajkových modelov spoločnosti HONOR dobre ocenené.

Tento rok získal rad HONOR od médií na veľtrhu MWC celkovo 42 ocenení, pričom nový model HONOR Magic5 Pro získal 18 ocenení v rôznych kategóriách. Publikácia Android Authority uviedla: „HONOR Magic5 Pro prekonáva všetky prekážky, aby dokázal súťažiť s najlepšími v odvetví a robí to štýlovo." Publikácia Trusted Reviews tiež poznamenala: „HONOR Magic5 Pro je vlajkový smartfón s Androidom, ktorý je plne nabitý špičkovými technológiami." Tom' s Guide, technické médium s dobrým menom v oblasti recenzií produktov, označilo model HONOR Magic5 Pro za najlepší telefón slovami: „Honor Magic5 Pro je zďaleka najlepším telefónom, ktorý bol predstavený na MWC 2023."

Okrem modelu HONOR Magic5 Pro získal veľkú pozornosť aj model HONOR Magic Vs, najnovší vyklápací telefón HONOR debutujúci na globálnom trhu. Komunita XDA Developers uviedla: „Je to jednoducho jeden z našich obľúbených vyklápacích telefónov na trhu." MakeUseOf, jedna z najväčších on-line technologických publikácií, vo svojej recenzii uviedla, že „s modelom, ktorý vyzerá a každým kúskom pôsobí ako luxusné zariadenie, ponúka Magic Vs skutočnú inováciu v oblasti vyklápacích smartfónov."

Modely HONOR Magic5 Pro a HONOR Magic Vs získajú 3 roky aktualizácií Androidu a 5 rokov opravy chýb zabezpečenia.

Model HONOR Magic5 Pro bude k dispozícii od 2. štvrťroka 2023 s uvádzacou cenou 1 199 EUR (12 G + 512 GB). Cena modelu HONOR Magic Vs bude začínať na 1 599 EUR (12 GB + 512 GB). Dostupnosť bude včas oznámená.

O spoločnosti HONOR

Spoločnosť HONOR je popredným svetovým poskytovateľom inteligentných zariadení. Je odhodlaná stať sa globálnou ikonickou technologickou značkou a prostredníctvom svojich výkonných produktov a služieb vytvoriť nový inteligentný svet pre každého. S neochvejným zameraním na výskum a vývoj je odhodlaná vyvíjať technológie, ktoré umožňujú ľuďom na celom svete prekonávať sa, čo im dáva slobodu dosiahnuť a urobiť viac. Portfólio inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov spoločnosti HONOR, ktoré ponúka rad vysokokvalitných smartfónov, tabletov, notebookov a nositeľných zariadení cenovo dostupných pre každého, umožňuje ľuďom stať sa lepšou verziou seba samého.

Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti HONOR na adrese www.hihonor.com alebo pošlite e-mail na [email protected]

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2014280/image_5003200_24897908.jpg

SOURCE HONOR