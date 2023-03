Seria HONOR Magic5 uznana za najlepszą na MWC przez liczne media

Debiutując na rynku międzynarodowym, składany HONOR Magic Vs otrzymał szereg wyróżnień ze strony mediów na targach MWC 2023

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa marka technologiczna HONOR zaprezentowała na trwających właśnie targach Mobile World Congress w Barcelonie nową serię smartfonów HONOR Magic5 oraz składany smartfon HONOR Magic Vs, udostępniając użytkownikom na całym świecie prawdziwie przełomowe urządzenia. Innowacyjna technologia i zaawansowane funkcje nowych modeli flagowych HONOR zostały docenione przez szereg wiodących światowych mediów, które nazwały oba nowe urządzenia najlepszymi na MWC w tym roku.

W tym roku HONOR otrzymał na targach MWC aż 42 nagrody przyznawane przez przedstawicieli mediów, a debiutujący model HONOR Magic5 Pro zdobył 18 wyróżnień w różnych kategoriach. Android Authority stwierdził, że „HONOR Magic5 Pro robi wszystko, aby konkurować z najlepszymi w branży i to w najlepszym stylu". Trusted Reviews zauważył również, że „HONOR Magic5 Pro jest flagowym smartfonem z systemem Android, wyposażonym w najlepsze technologie". Tom's Guide , magazyn technologiczny o doskonałej reputacji w zakresie recenzji produktów, uznał HONOR Magic5 Pro za najlepszy telefon, podkreślając, że „Honor Magic5 Pro jest zdecydowanie najlepszym telefonem, jaki pojawił się na targach MWC 2023".

Dodatkowo poza modelem HONOR Magic5 Pro, HONOR Magic Vs, najnowszy składany telefon HONOR debiutujący na rynku światowym, również spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. XDA Developers stwierdził, że „jest to bez wątpienia jeden z naszych ulubionych składanych telefonów na rynku". MakeUseOf , jedna z największych internetowych platform technologicznych, w swojej recenzji stwierdziła, że „dzięki smartfonowi, który wygląda i sprawia wrażenie luksusowego urządzenia, Magic Vs stanowi prawdziwą innowację w dziedzinie składanych smartfonów".

Modele HONOR Magic5 Pro i HONOR Magic Vs będą otrzymywać przez 3 lata aktualizacje systemu Android i przez 5 lat poprawki bezpieczeństwa.

HONOR Magic5 Pro będzie dostępny od drugiego kwartału 2023 roku, w cenie od 1199 euro (12G+512GB). HONOR Magic Vs będzie można nabyć w cenie od 1599 euro (12GB+512GB). Informacje na temat dostępności zostaną podane w najbliższym czasie.

HONOR

HONOR jest czołowym światowym dostawcą urządzeń inteligentnych. Firma dąży do stania się legendarną globalną marką technologiczną i dzięki swoim potężnym produktom i usługom tworzy nowy inteligentny świat dla każdego. Nieprzerwanie skupiając się na badaniach i rozwoju, HONOR z zaangażowaniem rozwija technologie, które pozwalają ludziom z całego świata przekraczać swoje możliwości i dają im wolność osiągania więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysokiej jakości smartfony, tablety, laptopy i urządzenia noszone na każdą kieszeń oferowane przez HONOR stanowią innowacyjne i niezawodne produkty, dzięki którym ludzie mogą stawać się lepszą wersją siebie.

Więcej informacji na stronie HONOR www.hihonor.com lub pod adresem e-mail [email protected] .

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2014280/image_5003200_24897908.jpg

SOURCE HONOR