HONOR Magic5 Series considerado o "Melhor do MWC" por vários veículos de mídia

Em seu lançamento no mercado global, oHONOR Magic Vs dobrável também ganhou vários prêmios da mídia no MWC 2023

BARCELONA, Espanha, 3 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A marca global de tecnologia HONOR anunciou a disponibilidade global do novo HONOR Magic5 Series e doHONOR Magic Vs dobrável no Mobile World Congress em Barcelona, oferecendo aos usuários de todo o mundo uma verdadeira experiência de um smartphone líder. Com vários veículos de comunicação líderes globais indicando os dois novos smartphones como o "Melhor do MWC" deste ano, os recursos inovadores e superiores de engenharia dos novos carros-chefe da HONOR foram bem reconhecidos.

Este ano, a HONOR recebeu um total de 42 prêmios da mídia no MWC, com o lançamento do HONOR Magic5 Pro ganhando 18 prêmios em diferentes categorias. A Android Authority disse que "o HONOR Magic5 Pro tem tudo para competir com os melhores do setor e faz isso com estilo". A Trusted Reviews também comentou: "o HONOR Magic5 Pro é um smartphone Android líder que está absolutamente repleto de tecnologia de primeira linha". O Tom's Guide, uma mídia de tecnologia com excelente reputação em análises de produtos, considerou o HONOR Magic5 Pro como o Melhor Telefone, dizendo que "o Honor Magic5 Pro é, de longe, o melhor telefone lançado no MWC 2023".

Além do HONOR Magic5 Pro, o HONOR Magic Vs, o mais novo celular dobrável da HONOR que está sendo lançado no mercado global, também recebeu muita atenção. A XDA Developers disse: "É claramente um dos nossos telefones dobráveis favoritos no mercado". A MakeUseOf, uma das maiores publicações de tecnologia on-line, disse em sua análise que "com um aparelho com aspecto e sensação de dispositivo de luxo em cada polegada, o Magic Vs oferece inovação genuína no setor de smartphones dobráveis".

O HONOR Magic5 Pro e o HONOR Magic Vs terão três anos de atualizações do Android e cinco anos de correções de erros do software.

O HONOR Magic5 Pro estará disponível a partir do segundo trimestre de 2023, começando com o preço de €1.199 (12G+512GB). O HONOR Magic Vs terá preço a partir de €1.599 (12GB+512GB). A disponibilidade será anunciada no momento oportuno.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma fornecedora líder global de dispositivos inteligentes. A empresa se dedica a se tornar uma marca global icônica de tecnologia e a criar um novo mundo inteligente para todos por meio dos seus produtos e serviços potentes. Com foco inabalável em P&D, a empresa tem o compromisso de desenvolver tecnologias que capacitem as pessoas em todo o mundo a ir além, dando a elas a liberdade de alcançar e fazer mais. Com uma linha de smartphones, tablets, laptops e dispositivos vestíveis de alta qualidade que atendem a todo tipo de orçamento, o portfólio da HONOR de produtos inovadores e confiáveis de primeira linha permite que as pessoas tornem-se uma versão melhor de si mesmas.

