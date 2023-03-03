Многие СМИ назвали серию HONOR Magic5 "Лучшей на MWC"

Дебютировав на мировом рынке, складной HONOR Magic Vs также завоевал несколько наград от СМИ на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2023)

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Мировой технологический бренд HONOR объявил о выходе на глобальный рынок новой серии HONOR Magic5 и складного HONOR Magic Vs на проходящем Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, предоставляя пользователям по всему миру настоящий флагманский смартфон. С учетом того, что в этом году многие ведущие мировые СМИ назвали оба новых флагманских смартфона "Лучшими на MWC", инновационная разработка и премиальные функции новых флагманов HONOR получили широкое признание.

В этом году на MWC компания HONOR получила в общей сложности 42 награды от СМИ, а дебютный HONOR Magic5 Pro получил 18 наград в разных категориях. Android Authority заявил следующее: "HONOR Magic5 Pro делает все возможное, чтобы конкурировать с лучшими в отрасли, и делает это стильно". Trusted Reviews тоже оставили комментарий: "HONOR Magic5 Pro — флагманский смартфон Android, оснащенный абсолютно передовыми технологиями". Tom's Guide — СМИ в сфере технологий с безупречной репутацией благодаря обзорам товаров назвало HONOR Magic5 Pro лучшим телефоном, заявив следующее: "Honor Magic5 Pro — это, безусловно, лучший телефон, представленный на MWC 2023".

Помимо модели HONOR Magic5 Pro, большое внимание также привлек HONOR Magic Vs — новейший складной телефон HONOR, дебютирующий на мировом рынке. XDA Developers сказали: "Это один из наших любимых складных телефонов на рынке". Одно из крупнейших онлайн-изданий в области технологий MakeUseOf в своем обзоре заявило следующее: "Телефон выглядит и ощущается как роскошное устройство, Magic Vs предлагает истинное новаторство в области складных смартфонов".

Модели HONOR Magic5 Pro и HONOR Magic Vs получат 3 года обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.

HONOR Magic5 Pro поступит в продажу во втором квартале 2023 года по цене от 1199 евро (12 ГБ + 512 ГБ). HONOR Magic Vs будет стоить от 1599 евро (12 ГБ + 512 ГБ). Дата начала продаж будет объявлена позднее.

Информация о компании HONOR

HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков смарт-устройств. Он стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый умный мир для всех за счет своих мощных товаров и услуг. Уделяя особое внимание НИОКР, компания стремится разрабатывать технологии, которые позволяют людям во всем мире выходить за рамки, чтобы дать им свободу в достижении своих целей и раскрыть возможности для большего. HONOR предлагает широкий ассортимент высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров на любой бюджет. Их инновационные, премиальные и надежные товары позволяют людям стать лучшей версией себя.

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