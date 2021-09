Rad Power Bikes setzt neue Maßstäbe im Transportwesen und führt am Weltautofreien Tag das RadCity 5 Plus in Nordamerika und Europa ein

„Ebikes stellen eine klare Lösung für den prekären Zustand unseres Planeten dar", sagte Mike Radenbaugh, Gründer und CEO von Rad Power Bikes. „Unsere europäischen Kollegen haben E-Bikes bereits zu einem festen Bestandteil ihres Alltags gemacht, und auch in Nordamerika ist die Bewegung in vollem Gange. Es ist ganz einfach: Ebikes sind schnell und machen Spaß. Sie fördern einen gesunden Lebensstil, bauen Stress ab, können an einer normalen Steckdose aufgeladen werden und kosten viel weniger als Autos. Ob auf Kopfsteinpflaster in Paris, in einer Haarnadelkurven in San Francisco oder beim Pizzalieferdienst in New York City - E-Bikes sind eine wichtige Antwort der ökologischen Herausforderung, für die wir alle mit verantwortlich sind."