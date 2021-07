Rad Power Bikes stellt wichtige Weiterentwicklungen des Spitzenmodells unter seinen Elektrofahrrädern vor: Das RadRhino 6 Plus

„Das RadRhino liegt uns ganz besonders am Herzen. Es ist das Spitzenmodell unter unseren E-Bikes, es hat Rad Power Bikes weltbekannt gemacht und die E-Bike-Revolution in Nord Amerika in Gang gesetzt, eine Bewegung, an der inzwischen über 350.000 Rad-Power-Bike-Fahrer*innen auf der ganzen Welt teilnehmen", sagt Mike Radenbaugh, Gründer und CEO von Rad Power Bikes. „Ganz egal, ob Sie damit zur Arbeit pendeln, Einkäufe transportieren oder zu einem Wochenendabenteuer aufbrechen, das RadRhino 6 Plus ist langlebig, robust und komfortabel und - was am wichtigsten ist - ein Elektrofahrrad für den Alltag, mit dem das Fahren Spaß macht."

Bei ihrer Entwicklung einer optimierten Version des RadRhinos, statteten Rad Power Bikes es mit einer ganzen Reihe von eigens angefertigten, hochmodernen Komponenten aus, um sicherzustellen, dass das neueste Modell die hohen Standards des Unternehmens für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfüllt.

„Rad Power Bikes will branchenführende Mobilitätslösungen anbieten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Konventionen im E-Bike-Bereich in Frage zu stellen und die Grenzen zwischen traditionellem E-Bike, Moped, Motorrad und leichtem Elektrofahrzeug zu verwischen", so Redwood Stephens, Chief Product Officer bei Rad Power Bikes. Während der letzten sieben Jahre haben wir immer wieder Verbesserungen angebracht, aber diese Version wurde komplett überarbeitet. Daraus resultiert ein völlig neues Fahrerlebnis mit der unmissverständlichen Botschaft: ‚Ich bin ein Elektrofahrrad und stolz darauf'."

Die neue Benutzeroberfläche des RadRhino, ein zweiteiliges System, das die Informationen dort platziert, wo die Fahrer sie am meisten brauchen, macht die Bedienung während der Fahrt einfacher und intuitiver für alle Erfahrungsstufen. Das benutzerdefinierte Rad-Display zeigt Echtzeit-Statistiken, Fahrtstrecke und Zeit an und hat eine Scheinwerfer-Ein/Aus-Anzeige. Der intelligente Ladezustand des Akkus kann dort ebenfalls abgelesen werden, so dass Fahrer*innen vor, während und nach der Fahrt genauere Informationen über den Ladezustand ihres Akkus erhalten, auf die sie sich verlassen können.

Das Fahrrad ist in zwei Rahmenformen erhältlich (High-Step und Step-Thru), die das Fahren für Fahrer*innen mit unterschiedlichen Körpergrößen komfortabler machen, eine verbesserte Ergonomie bieten und eine sanftere, sicherere Fahrt mit besserer Pedaleffizienz ermöglichen. Das schlanke Design des neuen Rahmens ist markant und funktionell und weist einen neuen proprietären, semi-integrierten Akku auf, der sich leicht ein- und ausheben lässt.

Das Ingenieurs-team von Rad Power Bikes hat den brandneuen Nabenmotor und die Steuerung fein abgestimmt, um mehr Leistung bei höherer Effizienz herauszuholen. Fahrer*innen können schneller beschleunigen, denn die stärkere Leistung ihrer Bikes bleibt auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten konstant und die Bikes können das Fahren im Gelände mit Leichtigkeit bewältigen. Um diese Geschwindigkeit zu kontrollieren, ist das RadRhino 6 Plus das erste Modell des Unternehmens, das mit hydraulischen Scheibenbremsen und Keramikbremsbelägen ausgestattet ist, die für mehr Bremskraft, geringeren Wartungsaufwand und eine noch längere Lebensdauer der Bremsbeläge sorgen. Sie verfügen auch über einen ergonomisch gestalteten Hebel, der an die Hand der Fahrer*innen angepasst werden kann, und so die Ermüdung zu reduzieren.

Jede einzelne Komponente des RadRhino 6 Plus unterstreicht die Bedeutung, die das Unternehmen der Zugänglichkeit und dem führenden Design von E-Bikes zumisst. Die Aktualisierungen in der neuen Version des RadRhino 6 Plus stellen eine bemerkenswerte Weiterentwicklung von Nordamerikas E-Bike-Marktführer dar.

Rad Power Bikes erweitert auch seine Auswahl an Zubehör. Dadurch soll das Elektrofahrrad noch praktischer gemacht werden der Besitz und das Pendeln so einfach wie nie zuvor werden. Zu den neuen Zubehörteilen, die gleichzeitig mit diesem Fahrrad auf den Markt kommen, gehören der RadRhino 6 Plus Hinterradgepäckträger, die Batteriepolabdeckung, das Batterie-Reiseetui und ein USB-Ladegerät.

Das RadRhino 6 Plus wird ab Herbst 2021 in Europa zu einem Preis von 1.899 Euro auf www.radpowerbikes.eu erhältlich sein.

Um mehr zu erfahren besuchen Sie: www.radpowerbikes.eu/pages/new-electric-fat-tire-bikes-2021-radhino

- # # # -

Informationen zu Rad Power Bikes

Rad Power Bikes ™ ist das größte Unternehmen für Elektrofahrräder in Nordamerika. Das 2007 gegründete globale Direktvertriebsunternehmen bietet eine vollständige Palette erschwinglicher E-Bikes und Accessoires, die die Art und Weise, wie sich Menschen und Waren bewegen, neu erfinden. Das Unternehmen entwirft alle Produkte im eigenen Haus am Hauptsitz in Seattle und unterhält internationale Büros in Vancouver, British Columbia und Utrecht, Niederlande. Das Team aus passionierten E-Bike-Enthusiasten, Produktdesignern und Unternehmern kreiert E-Bikes, die für alles gebaut und für jeden erschwinglich sind.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1577387/RadRhino_6_Plus_Hero_Shot.jpg

