Radar Television passa a ocupar o horário nobre, às terças-feiras, na Rede CNT

SÃO PAULO, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Há 25 anos ininterruptos no ar, o Radar Television está em um novo dia da semana. A partir deste mês de agosto, o programa apresentado por Otavio Neto passa a ser veiculado nas noites de terça-feira, ao invés das segundas, no mesmo horário: à partir das 22h50.

Um dos programas de maior audiência da Rede CNT, o Radar Television entra na grade de terça-feira como uma estratégia da emissora para incrementar seu ibope neste dia da semana. Anteriormente, o horário era ocupado pelo programa da jornalista Márcia Peltier.

O Radar Television tem por missão divulgar as principais feiras de negócios, eventos e incentivar o empreendedorismo no Brasil. Através dos anos o Radar Television tem colaborado para fomentar o turismo de negócios no país, setor que cresce significativamente a cada ano e movimenta bilhões de reais. Credibilidade aliada à experiência fazem do Radar Television a mídia mais eficiente do setor empresarial.

Durante seus 25 anos, o programa já passou por Rede Manchete, Rede Mulher (1996 – 1999), Rede Horizonte (1999 – 2001), TVA, canal 18 de São Paulo (2000 – 2001), TV Bandeirantes (2001 – 2002), Rede 21 (2002 – 2005), TV Gazeta (2005 – 2007), e atualmente na Rede CNT.

O primeiro programa na nova data irá ao ar no dia 06/08/2019 e traz como atrações a segunda parte de sua cobertura da Feira da indústria de Panificação, Confeitaria e Food Service (FIPAN) e uma conversa sobre aviação executiva com Philipe Figueiredo, Diretor-executivo da Líder Aviação.

Saiba mais sobre o Radar Television e o Grupo Radar & TV em: https://www.facebook.com/gruporadaretv/ | http://instagram.com/radartelevision_otavioneto | https://www.portalradar.com.br | www.youtube.com/programaradartv

