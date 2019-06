Radar Television traz entrevista exclusiva com Antônio Claret de Oliveira

SÃO PAULO, 5 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O Radar Television desta segunda-feira (10/06), apresentado por Otavio Neto, traz uma entrevista com Antônio Claret de Oliveira, Diretor-superintendente do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp).

De 2016 a até o final de 2018, Claret foi presidente da Infraero e promoveu uma revolução a frente da estatal. Depois de ter tirado a Infraero de um prejuízo de R$ 221 milhões e levar a empresa a um lucro operacional de R$ 505 milhões em dois anos, o executivo optou por um novo desafio. Agora, o engenheiro de formação, é o responsável por construir um novo cenário na aviação do Estado de São Paulo, tendo como foco a desestatização dos aeroportos da região.

Vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, o Daesp é responsável pela administração de 20 aeroportos estaduais paulistas. Entre suas atribuições, estão planejamento da rede aeroportuária do Estado; projeção, construção e administração dos aeroportos; arrecadação de tarifas aeroportuárias e aplicação das normas baixadas pelas autoridades federais.

