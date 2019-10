Radesp 2019 terá aula da Dra. Renata Sitonio sobre microagulhamento e subcisão para cicatriz de acne

SÃO PAULO, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O Simpósio de Cosmiatria e Laser da Sociedade Brasileira de Dermatologia é realizado pela terceira vez em conjunto com o a Radesp 2019, 24ª Reunião Anual dos Dermatologistas do Estado de São Paulo. O simpósio cobre todo o espectro da especialidade com a presença de especialistas de renome do país e, este ano, contará com a aula sobre microagulhamento e subcisão para cicatriz de acne da Dra. Renata Sitonio, membro efetivo da SBD e regional de São Paulo, além de membro da Academia Americana de Dermatologia. A dermatologista é especialista em IPCA (Indução Percutânea do Colágeno com Agulhas) e já escreveu um livro sobre o tema.

A técnica tem atraído cada vez mais pessoas que buscam desde apenas melhorar a qualidade da pele, como flacidez das pálpebras e olheiras, até tratamento de melasmas e cicatrizes. A intervenção só deve ser feita por um médico credenciado pela SBD, pois produz centenas de microlesões por meio de um rolo dotado de microagulhas que estimula a liberação de citocinas e resulta em vasodilatação dérmica para restaurar o dano epidérmico. Em sua aula, Dra. Renata Sitonio mostrará a relação entre o comprimento da agulha e a profundidade do dano provocado que tem se mostrado eficaz nas mais resistentes cicatrizes de acne.

CURSO PRÉ-RADESP

Data: 10 de outubro

Coordenadoras do Curso: Meire Parada e Daniela Pimentel

CURSO CV2 – COSMIATRIA E LASER – TRATAMENTOS ASSOCIADOS

BLOCO: CICATRIZ DE ACNE

Tema: MICROAGULHAMENTO E SUBCISÃO

Horário: 13:00 - 17:00

Centro de Convenções Frei Caneca

R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP, 01307-001

Sobre Renata Sitonio

Médica dermatologista chefe da Clínica Sitonio, em São Paulo. Coautora do livro IPCA sobre técnicas cirúrgicas com agulhas. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD - e regional de São Paulo. Membro da Academia Americana de Dermatologia. Médica Assistente voluntária da Residência de Dermatologia do Hospital do Servidor Público Municipal. Graduada pela Universidade Federal da Paraíba, Título de Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, Especialista em Dermatologia no Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira.

FONTE Dra. Renata Sitonio

SOURCE Dra. Renata Sitonio