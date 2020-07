RadiciGroup High Performance Polymers: Radilon® Mixloy, uma nova linha de PA

SÃO PAULO, 23 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Em busca constante de inovação e qualidade O RadiciGroup High Performance Polymers apresenta ao mercado sua nova linha de produtos especializados com a marca Radilon® Mixloy. O material da matriz para esses novos produtos inovadores é a poliamida, o principal produto do RadiciGroup, o único grupo industrial na Europa atualmente capaz de controlar todo o seu processo de produção, de produtos químicos de polímeros a polímeros de engenharia, incluindo reciclagem no final da vida útil. A produção totalmente verticalizada e integrada permite que o Grupo realize formulações personalizadas para o cliente e desenvolva projetos inovadores.

Especificamente, os produtos Radilon® Mixloy são fabricados por polímeros de mistura disponíveis no mercado hoje através de uma tecnologia de compatibilização desenvolvida pelo Grupo, que torna miscíveis matérias-primas naturalmente imiscíveis.

"No momento, o desenvolvimento está focado em certos tipos de ligas", destacou Nicolangelo Peduto, gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da RadiciGroup High Performance Polymers, "mas, no futuro, planejamos adicionar outros produtos, com o objetivo de obter propriedades, que simplesmente não são atingíveis com polímeros individuais. Um de nossos objetivos é atender à demanda proveniente de nichos de mercado. Além disso, graças à nossa produção de poliamida verticalmente integrada, temos à disposição vários tipos diferentes de polímeros que nos dão liberdade de design na formulação dos novos Radilon® Mixloys."

Os materiais básicos para o Radilon® Mixloy desenvolvidos até agora são PA 6, PA 6.6 e PAs, alguns dos quais são feitos de materiais de fonte biológica, aumentando assim o valor agregado dos produtos.

Os produtos Radilon® Mixloy apresentam propriedades de alto desempenho, incluindo resistência térmica, resistência mecânica e modelagem. Eles também têm baixa densidade, estabilidade dimensional e excelente facilidade de processamento. Outras vantagens promissoras dessas misturas são baixa absorção de água, propriedades tribológicas aprimoradas e baixa permeabilidade (efeito barreira).

Existem muitos campos de aplicação para produtos Radilon® Mixloy. No setor automotivo, eles são ideais não apenas para interiores de automóveis, onde as características mais frequentemente solicitadas são aparência e resistência química e térmica, mas também para corpo externo de motor e peças do compartimento.

Em relação aos mercados de bens de consumo e industriais, as novas misturas podem ser utilizadas para produtos, tais como artigos esportivos, eletrodomésticos, eletrônicos e outros bens de consumo. Existem muitos usos inovadores para misturas Radilon® Mixloy – para por exemplo, impressão 3D FDM - devido à facilidade de processamento, baixa absorção de água e encolhimento mínimo.

FONTE RadiciGroup High Performance Polymers

