Radioembolización contra el cáncer de hígado primario y el cáncer de hígado metastásico ahora disponible en Argentina

Hasta la fecha, más de 30000 pacientes han recibido tratamiento con TheraSphere™ en todo el mundo.

En Argentina, se aprobó el uso de TheraSphere™ para el tratamiento de neoplasias hepáticas. La neoplasia hepática (cáncer de hígado primario) comprende el carcinoma hepatocelular (CHC) y el colangiocarcinoma intrahepático (CCi), y el cáncer de hígado metastásico o cáncer que se ha propagado al hígado desde otro punto de origen. Unifarma distribuye TheraSphere™ en Argentina.

"Ahora que TheraSphere™ está comercialmente disponible en Argentina, nos enorgullece ofrecerles a los radiólogos intervencionistas de Argentina otra opción de tratamiento para pacientes con cáncer de hígado", comenta Brad Pearson, vicepresidente de Operaciones Comerciales de BTG para Canadá y América Latina. "En la medida en que sigamos forjando nuestra presencia en toda América Latina, BTG podrá ofrecer soluciones de salud innovadoras a las poblaciones de pacientes en esta región", agrega.

Acerca de TheraSphere™

Las microesferas de vidrio TheraSphere™ revelan una actividad específica elevada, por lo que no es necesario administrar tantas microesferas para alcanzar la dosis deseada. En consecuencia, es mínimo el efecto embólico de las microesferas. Esto permite una mayor penetración en el tumor, donde la radiación es el principal mecanismo de acción. Uno de los principales beneficios de TheraSphere™ reside en su capacidad de alcanzar una elevada dosis de absorción en el tumor, por lo que mejora la respuesta tumoral y los resultados en los pacientes.

En México, la Unión Europea, Singapur, Corea del Sur y Canadá, el uso de TheraSphere™ está aprobado para el tratamiento de neoplasias hepáticas. En Brasil, TheraSphere™ está aprobado para el tratamiento de neoplasias hepáticas como complemento de la quimioterapia o como opción de tratamiento cuando no puede aplicarse quimioterapia o cuando esta terapia no es efectiva. En EE. UU., TheraSphere™ está aprobado conforme a una exención de dispositivos humanitarios (HDE) para su uso en radioterapia o como tratamiento previo a una cirugía o a un trasplante en pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC) no extirpable en cuyas arterias hepáticas es posible colocar un catéter de forma apropiada. El dispositivo también está indicado para pacientes con CHC con obstrucción o trombosis parcial o profunda de la vena porta si la evaluación clínica justifica el tratamiento. No se ha comprobado la efectividad del dispositivo para este uso. Para consultar todas las instrucciones de uso e información de seguridad importante, visite www.therasphere.com.

Acerca de la oncología intervencionista de BTG

La oncología intervencionista de BTG está transformando la forma de tratar el cáncer gracias a soluciones de gran alcance, como terapias mínimamente invasivas y de gran selectividad, que pueden personalizarse en función de las necesidades de cada paciente. Nuestros productos se utilizan para tratar pacientes con cáncer y tumores benignos, o para brindarles un alivio de los síntomas. Para obtener más información sobre la oncología intervencionista de BTG, siga a @BTGIO en Twitter o visite https://www.btg-io.com.

