Radisson Maiorana vai hospedar Jair Bolsonaro durante passagem por Belém

Com localização privilegiada, o Radisson Hotel Maiorana, que receberá os 35 servidores federais que acompanham o presidente Jair Bolsonaro em eventos oficiais é o único hotel categoria luxo no Belém, focado no público corporativo com certificação internacional no processo de validação do compromisso de limpeza e desinfecção da SGS (empresa suíça de inspeção, teste e certificação), o hotel já recebeu o vice-presidente, Hamilton Mourão, durante suas passagens pela capital para reuniões do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

O Parque Porto Futuro é uma obra de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Na inauguração, o presidente deve entregar a gestão do parque para a administração estadual. O projeto, iniciado em março de 2018, inclui a construção de uma ponte sobre o canal da Avenida Visconde de Souza Franco, abertura da Rua Belém e, ainda, a criação de estacionamentos, uma praça gourmet, um parque urbano e a reforma da praça General Magalhães.



A última visita do presidente capital paraense foi no ano passado, no dia 13 de junho, quando ele participou da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Residencial Quinta dos Paricás e de Culto de Celebração e Momento Cívico em Comemoração dos 108 Anos da Assembleia de Deus no Brasil.

Sobre o Radisson Hotel Belém

O Radisson Hotel Belém está localizado no polo comercial da capital paraense, em uma região privilegiada, cercada por diversos restaurantes, bares e lojas. O Hotel possui área de lazer completa, com fitness center, lounge guest e piscina, além de oferecer apartamentos confortáveis, com banheiro privativo, TV e ar-condicionado.

Endereço:

Av. Comandante Brás de Águiar, 301-321 - Nazaré, Belém - PA, 66035-395

Telefone: (91) 3205-1399

Sobre o complexo turístico Parque Porto Futuro

Está localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, próximo à Baía do Guajará. É uma obra de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional.

