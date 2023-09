RAGNAROK LANDVERSE CLOSED BETA 2 OFFICIALLY ANNOUNCED

SINGAPURA, 7 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- MAXION PTE. LTD. anunciou oficialmente a chegada do Ragnarok Landverse, já que o primeiro jogo online Ragnarok Online para PC oficialmente licenciado e integrado à tecnologia blockchain, terá o CBT 2 este mês. Os fãs de Ragnarok Online que aguardavam a chegada do Ragnarok Landverse poderão mais uma vez experimentar a versão beta do jogo pela segunda vez. Jogadores do Sudeste Asiático (excluindo a Tailândia), América do Sul, MENA, Índia, África e Oceania poderão participar do CBT 2 de 6 de setembro, às 14h, até 12 de setembro, às 23h59 GMT+8.

RAGNAROK LANDVERSE BETA FECHADO 2 ANUNCIADO OFICIALMENTE

O objetivo do CBT2 é observar a experiência de jogo de seus participantes, inspecionar a capacidade do servidor e garantir sua estabilidade. Isso nos permitirá corrigir todos os problemas que forem descobertos e também implementar várias melhorias de qualidade no jogo. A participação dos jogadores e o feedback durante o CBT2 serão de extrema importância à medida que os desenvolvedores trabalham para melhorar o jogo. Os jogadores podem esperar batalhas PvP que aumentam a adrenalina com o sistema híbrido de derrotar jogadores, serem mimados por recompensas pelo novo sistema de monster loot box e com os recursos recém-introduzidos, que são o sistema de terras, o sistema habitacional e o sistema de animais de estimação!

Embarque neste CBT2 para conhecer recursos de blockchain como terra, mineração e mercado NFT! Entenda os tokenomics do Ragnarok Landverse e prepare-se para se entregar a um vasto mundo cheio de possibilidades e recompensas! Além disso, vários eventos do CBT2 serão disponibilizados para manter os jogadores engajados. Veja alguns dos eventos do CBT2 em andamento, que são:

1. Aquecimento GvG - Junte-se a guildas, participe de guerras de guildas e conquiste castelos específicos para ganhar recompensas!

2. Classificação dos 50 melhores - Entre em competição contra outros jogadores para se classificar no ranking dos 50 melhores e ser recompensado!

3. Classificação de mortes - Para apimentar ainda mais, as mortes do CBT2 serão registradas durante o período do CBT2. Suba no ranking e prove que você é o melhor!

Não ignore essas oportunidades fantásticas para garantir excelentes ofertas!

About Ragnarok Landverse

Site oficial https://landverse.maxion.gg/

Official Facebook Fanpage https://www.facebook.com/ROLandverseOfficial

Official Twitter https://twitter.com/ROLandverse

Discord oficial https://discord.gg/EHuZvZ5C7y

Sobre a MAXION PTE. LTD.

A MAXION PTE. LTD. foi estabelecida em 2023 para publicar o Ragnarok Landverse oficial em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2201453/image.jpg

FONTE MAXION PTE. LTD.

