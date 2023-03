Räikkönen revient au PROJECT91 de Trackhouse Racing

Le champion de F1 2007 courra le 26 mars au Circuit des Amériques

CONCORD, Caroline du Nord, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Trackhouse Entertainment Group a annoncé aujourd'hui que le Finlandais Kimi Räikkönen, champion du monde de Formule 1 2007, sera de retour à la NASCAR Cup Series le 26 mars au Circuit des Amériques (COTA) à Austin, au Texas. Il courra avec la Chevrolet Camaro ZL1 de PROJECT91.

La course sera la deuxième de la Cup Series pour Räikkönen après avoir débuté avec PROJECT91 sur le circuit international de Watkins Glen (New York) le 21 août dernier. Räikkönen connaît bien le COTA, qu'il a couru huit fois en Formule 1. L'une des 21 victoires de Räikkönen en Formule 1, et la plus récente, est arrivée au COTA le 21 octobre 2018, alors qu'il menait 39 tours au volant d'une Ferrari.

« J'ai passé un moment fantastique dans NASCAR », dit Räikkönen. « Il y avait beaucoup à apprendre en très peu de temps, mais tout le monde était très serviable, la compétition était un grand défi. Cette fois-ci, j'ai l'occasion de courir sur un circuit que je connais bien, donc la courbe d'apprentissage ne sera pas aussi raide. Je veux m'amuser, mais aussi faire de notre mieux. »

Trackhouse Racing, une division de Trackhouse Entertainment Group, aligne les Chevrolet N° 99 et N° 1 avec les pilotes Daniel Suárez et Ross Chastain dans la NASCAR Cup Series.

Le propriétaire et fondateur de Trackhouse, Justin Marks, a créé PROJECT91 en 2022 dans le but d'étendre la portée mondiale de l'organisation en proposant une participation à la Cup Series pour les pilotes de course internationaux de renom.

« Lorsque nous avons annoncé la participation de Kimi l'an dernier, j'ai dit qu'il était la superstar mondiale à laquelle je pensais lorsque nous avons créé PROJECT91. Je pense que vous avez vu l'accueil réservé par les fans à travers le monde, et les performances de Kimi dans la voiture ont prouvé le bien-fondé du concept. Le public de Kimi est important et c'est génial pour NASCAR, Trackhouse. Je pense également que Kimi aime vraiment notre course. »

Räikkönen conduira la Chevrolet Camaro n° 91 Onx/iLOQ au COTA, pilotée par un équipage de Trackhouse dirigé par Darian Grubb, qui a remporté un titre de Cup Series avec Tony Stewart en 2011.

Onx transforme la façon dont le monde construit des maisons et des quartiers grâce à X+ Construction, un système entièrement intégré qui combine un design haut de gamme et une technologie de pointe, offrant plus de valeur à chaque étape du parcours du propriétaire. L'entreprise a été le principal commanditaire de la Chevrolet n° 1 de Ross Chastain lorsqu'il a remporté le COTA l'an dernier, ainsi que la victoire de Daniel Suárez au Sonoma (Californie) Raceway en juin.

iLOQ, pionnier finlandais des systèmes de verrouillage intelligents et mobiles, est présent sur le marché américain avec sa technologie sans batterie qui assure une gestion d'accès sécurisée et intelligente pour les personnes et les entreprises.

L'été dernier, Räikkönen est devenu le premier pilote de PROJECT91 à visiter l'atelier de course de l'équipe à Concord, en Caroline du Nord, et à faire des essais avec l'équipe de Virginia International Raceway. Lors de la course de Watkins Glen, Räikkönen s'est qualifié 27ème, puis a couru dans le top 10 pendant la majeure partie de l'après-midi avant qu'un accident de course causé par un autre pilote ne termine sa journée.

Marks a déclaré que Räikkönen visitera à nouveau l'atelier Trackhouse dans les jours précédant l'événement d'Austin, au Texas.

« Je suis sûr qu'il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient avoir une chance d'essayer NASCAR », a déclaré Räikkönen. « Ce n'est pas très facile, alors peut-être que cela permettra d'ouvrir des portes à l'avenir pour essayer d'attirer plus d'Européens dans ce sport. »

Originaire d'Espoo, en Finlande, Räikkönen s'est retiré de la Formule 1 en 2021 après avoir concouru avec les équipes Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus et Alfa Romeo depuis ses débuts en 2001. En 2007, il remporte le titre mondial de F1 pour la Scuderia Ferrari.

À propos de Trackhouse :

Après avoir pris sa retraite d'une carrière de pilote dans NASCAR et les voitures de sport, Justin Marks a créé Trackhouse Entertainment Group en 2020 dans le but de créer une marque de course qui transcende le sport. En 2021, l'équipe a annoncé un partenariat avec la vedette internationale Pitbull. Trackhouse a commencé la saison 2022 en tant qu'équipe de deux voitures avec les pilotes Daniel Suárez et Ross Chastain. Chastain a donné à l'organisation sa première victoire au Circuit des Amériques à Austin, au Texas, et a de nouveau gagné à Talladega Superspeedway. Suárez est devenu le premier pilote mexicain à remporter une course de la Cup Series lorsqu'il a dominé la course de Sonoma Raceway en juin. Chastain (2e) et Suarez (10e) ont obtenu le meilleur classement en points de leur carrière en 2022. Le succès se poursuit en 2023 avec Chastain en tête du classement des points NASCAR après trois courses tandis que Suárez est quatrième.

Pour de plus amples renseignements ou pour acheter des marchandises du Projet91, veuillez visiter le site www.trackhouse.com.

Contact pour les médias :

Laura Wright

Perch Partners pour Trackhouse

[email protected]

+1 707-501-0271

SOURCE Trackhouse