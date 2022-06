Railsbank se convierte en Railsr al poner sus miras en la capa financiera de Internet

Railsr es la primera plataforma global llave en mano que va más allá de la tecnología financiera para permitir a cualquier marca o empresa, por ejemplo, de deportes, comercio minorista, viajes y comercio electrónico, utilizar experiencias financieras integradas como herramienta estratégica para las relaciones con los clientes, los ingresos, las recompensas y la relevancia.

La plataforma de Railsr cuenta con toda la tecnología, las capacidades de producto, las operaciones y las licencias regulatorias para permitir a las marcas crear e integrar experiencias financieras, de forma rápida y sin problemas, y en el momento adecuado, en el recorrido de sus clientes, allí donde sea más impactante.

Railsr tiene ahora más de 250 clientes de empresa a empresa (B2B) y 5,5 millones de cuentas, con clientes actuales como Foris, Paceline, Plum, Wirex y Wagestream, el primer cliente firmado en 2018. Entre los socios estratégicos se encuentran ahora AWS, Salesforce, Visa, Mastercard y Plaid.

Desde su creación en 2016, la empresa ha recaudado más de 100 millones de dólares en financiación de capital y cuenta con el respaldo de los principales inversores, incluida Visa. Además, la empresa es ahora una plataforma global que presta servicio a clientes globales y regionales, con oficinas en Reino Unido (sede), Europa, APAC y Estados Unidos.

Ofreciendo una disrupción positiva

Ahora es el momento adecuado para la siguiente etapa en el viaje de Railsr, ya que convergen las tendencias críticas del mercado: la aceleración de la transformación digital, la creciente demanda de experiencias por parte de los consumidores y la evolución en curso más allá de la banca como servicio (BaaS) hacia experiencias financieras integradas más profundas, un mercado que se estima que tiene un valor de alrededor de 800 mil millones de dólares de ingresos a nivel mundial.

A lo largo de los últimos seis años, Railsr ha construido una plataforma, basada en un conjunto de productos financieros integrados, que permite a cualquier marca o empresa hacer de las finanzas una experiencia fenomenal dentro de su recorrido actual como cliente. Además de la banca, los monederos, el crédito, las tarjetas y los datos, Railsr ha lanzado ahora una oferta de recompensas que completa su conjunto de productos financieros, lo que la convierte en la primera pila de proveedores llave en mano en el mercado de la experiencia financiera integrada.

El cofundador y consejero delegado Nigel Verdon ha declarado: "En nuestro mundo, que evoluciona tan rápido, de experiencias sorprendentes para el cliente, el sector financiero no ha logrado evolucionar. Somos "nativos de la experiencia" que piensan de forma diferente para ofrecer una disrupción positiva. Como plataforma de experiencias financieras integradas líder en el mundo, ejecutar Railsr ayuda a las marcas a poner a los clientes en el centro de su negocio aprovechando las finanzas como una herramienta de compromiso fundamental para profundizar las relaciones, crear relevancia y generar ingresos. Hemos cambiado nuestro nombre a Railsr, y estamos haciendo de las finanzas una experiencia fenomenal".

"El mundo ha alcanzado un punto de inflexión. Un momento de transformación digital radical. Ejecutar Railsr ayuda a nuestros clientes a impulsar las relaciones, los ingresos, las recompensas y la relevancia con sus clientes. Estamos aquí para cada paso de su viaje de experiencia financiera integrada, desde la creación de prototipos hasta el lanzamiento y, en última instancia, la ampliación a nivel mundial."

Citas de clientes

Portman Wills, fundador y responsable de tecnología, Wagestream: "Es justo decir que sin Railsr, no habría Wagestream. Desde el primer día, los innovadores productos de Banca como Servicio (BaaS) de Railsr han ayudado a Wagestream en su misión de permitir el bienestar financiero de todos los trabajadores de primera línea. Al funcionar con Railsr, Wagestream puede proporcionar herramientas asequibles y fáciles de usar a más de un millón de empleados, potenciando la salud financiera en empresas como Greene King, Halfords, Next y el NHS. "

Victor Trokoudes, fundador de Plum, "Más de un millón de personas ahorran e invierten con Plum. Como compañía hemos visto un crecimiento significativo con Railsr. Hemos aprovechado su innovadora plataforma, para la concesión de licencias, la Banca como Servicio (BaaS) y el lanzamiento de nuestras ofertas de tarjetas en el Reino Unido y la UE, permitiendo a nuestros clientes tomar decisiones financieras inteligentes y activas."

Oportunidad de mercado e investigación

Según el experto del sector Simon Torrence, el valor de la creciente economía de las finanzas integradas -seguros, préstamos y pagos integrados- estará valorado en 7,2 billones de dólares de capitalización de mercado en 2030, el doble del valor actual de los 30 principales bancos y aseguradoras del mundo.

Recientemente, Railsr se asoció con el Congreso Mundial de Minoristas para publicar un informe sobre los comportamientos y hábitos de compra de cuatro segmentos de consumidores distintos que han surgido tras el confinamiento: los llegados al mundo digital, los suscriptores, los consumidores éticos y los buscadores de emociones. El informe señala que los minoristas deben estar preparados para ofrecer experiencias de consumo a estos grupos clave. El informe también señala los cambios significativos en la actitud de los consumidores, como demuestra el hecho de que el 73% del crecimiento de las búsquedas en Google sobre comercio minorista en Reino Unido proceda de términos nuevos o poco buscados.

Un estudio encargado por Railsr ha revelado la creciente demanda de nuevas y mejores experiencias financieras y de mejores recompensas por parte de los consumidores. Se ha descubierto que el 39% de los consumidores está interesado en acceder a servicios financieros como créditos, préstamos o inversiones de marcas que les gusten y en las que confíen, lo que se eleva al 51% de los jóvenes de 18 a 24 años. Al mismo tiempo, el 41% estaría interesado en una tarjeta de crédito que ofreciera acceso anticipado a entradas, ofertas exclusivas u otras recompensas de alto valor de su marca favorita de la calle.

Novedades recientes

La empresa ha anunciado varios movimientos estratégicos para apoyar el crecimiento y adquirir experiencia en el sector minorista y deportivo, como el nombramiento del ex capitán de rugby de Inglaterra y actual mentor de liderazgo en la unión de rugby de Inglaterra, Will Carling, OBE, y del ex asesor de la junta directiva de la Fórmula 1, Jon Hall.

Acerca de Railsr

En nuestro mundo, que evoluciona rápidamente y ofrece experiencias sorprendentes a los clientes, el sector financiero no ha sabido evolucionar. Nosotros pensamos de forma diferente. Como plataforma de experiencia financiera integrada líder en el mundo, ayudamos a las marcas a situar a los clientes en el centro de su negocio aprovechando las finanzas como una herramienta de compromiso fundamental que impulsa los ingresos y profundiza las relaciones.

