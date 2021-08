Rain Carbon ouvre un laboratoire de pointe sur le caoutchouc dans une installation de distillation et de matériaux avancés en Allemagne

STAMFORD, Connecticut, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc, un producteur mondial de premier plan de produits à base de carbone et de matériaux avancés, a annoncé aujourd'hui que la société a ouvert un laboratoire de caoutchouc de pointe sur son site de production à Duisburg, en Allemagne.

Le laboratoire, d'une valeur de 1,3 million de dollars, comprend une chaîne de traitement complète, qui commence par une coupeuse de balles de caoutchouc, se poursuit par une station de laboratoire hautement sophistiquée pour le mélange interne et se termine par une analyse complète à l'aide d'analyseurs de pointe pour le traitement du caoutchouc et les analyses dynamiques et mécaniques.

« Cet investissement permettra à Rain Carbon d'améliorer considérablement ses services techniques et le développement de produits ciblés pour l'industrie du caoutchouc, avec l'intention de positionner notre société comme un partenaire privilégié en termes d'applications et de coopération en matière de R&D », a déclaré Kris Vanherbergen, vice-président exécutif de Distillation carbone et Matériaux avancés.

Rain Carbon produit annuellement environ 10 000 tonnes de résines de performance pour l'industrie du caoutchouc, destinées à améliorer l'adhérence et à réduire la résistance au roulement dans les composés des pneus, ainsi qu'à améliorer les propriétés mécaniques dynamiques des articles en caoutchouc technique. Avant d'établir ce nouveau laboratoire, la dépendance à l'égard d'un laboratoire tiers a empêché le développement de produits et les connaissances internes nécessaires pour établir des relations techniques solides.

« Nos clients veulent avoir une compréhension détaillée des résines que nous fournissons et de leurs performances », a déclaré le Dr Jun Liu, responsable de la R&D et de la technologie d'application pour l'unité commerciale Distillation du carbone et Matériaux avancés de la société. « Malheureusement, dans le passé, nous ne pouvions fournir aux clients que des résultats analytiques, ce qui ne favorisait pas une relation technique plus forte. Nous sommes très heureux de franchir cette étape pour améliorer notre soutien technique et notre soutien à la R&D.

« Grâce à cet investissement important dans le laboratoire, nous pouvons désormais regarder "à gauche et à droite", et non plus seulement "droit devant" », ajoute-t-elle. « Nous pouvons évaluer un éventail plus large de variables, ce qui nous permet de mieux comprendre nos produits et leurs performances, et nous pouvons désormais évaluer comment certaines modifications optimiseront nos produits pour des applications spécifiques ou aboutiront à une nouvelle résine.

« De plus, le fait de pouvoir réaliser les essais en interne améliorera notre connaissance du lien entre la structure de la résine et les performances », a déclaré Liu. « Cela renforcera notre crédibilité auprès des clients du secteur du caoutchouc en nous permettant de "parler leur langage" lorsqu'il s'agit de données de performance clés liées à l'adhérence et à l'abrasion, au facteur de perte dynamique, à l'interaction entre le caoutchouc et la charge, à la capacité de traitement et plus encore. »

Plus important encore, a-t-elle ajouté, « ce nouveau laboratoire de caoutchouc permettra à Rain Carbon de développer de nouveaux produits pour des pneus plus sûrs et une meilleure économie de carburant - et tout le monde y gagne »

À propos de Rain Carbon Inc.

Rain Carbon Inc. est un important producteur mondial intégré verticalement de produits à base de carbone, qui sont des matières premières essentielles pour les produits de base de la vie quotidienne. Nous opérons dans deux secteurs d'activité : Carbone et Matériaux Avancés. Notre secteur d'activité Carbone convertit les sous-produits du raffinage du pétrole et de la production d'acier en produits à base de carbone de grande valeur qui sont des matières premières essentielles pour l'aluminium, les électrodes en graphite, le noir de carbone, la préservation du bois, le dioxyde de titane, les réfractaires et plusieurs autres industries mondiales. Notre secteur d'activité Matériaux Avancés étend la chaîne de valeur de notre traitement du carbone par la transformation innovante en aval d'une partie de notre production de carbone et d'autres matières premières en produits de haute valeur, écologiques et en matériaux avancés qui sont des matières premières essentielles pour les produits chimiques spécialisés, les revêtements, la construction, l'automobile, le pétrole et plusieurs autres industries mondiales. Pour en savoir plus sur Rain Carbon, consultez le site www.raincarbon.com.

