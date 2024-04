Rainbow Robotics dévoile RB-Y1, le premier manipulateur mobile bimanuel de Corée

- En mars, l'exposition « 2024 Smart Factory Automation Industry Exhibition (SF+AW 2024) » a été ouverte au public pour la première fois

- Publication de plusieurs vidéos de performances du manipulateur mobile bimanuel sous la forme d'humanoïdes sur les chaînes YouTube

DAEJEON, Corée du Sud, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Rainbow Robotics , la société de plateformes robotiques, a annoncé qu'elle avait publié les spécifications détaillées de RB-Y1, le premier manipulateur mobile bimanuel développé en Corée, et mis en ligne plusieurs vidéos de performance sur la chaîne YouTube de Rainbow Robotics.

Korea's first bimanual mobile manipulator RB-Y1 spec

RB-Y1 est une forme de montage d'un robot humanoïde à double bras sur une base mobile à grande vitesse de type roue pour permettre de travailler dans divers environnements. Afin d'effectuer naturellement des tâches variées et complexes, les deux bras sont dotés de 7 degrés de liberté et se composent d'une seule jambe dotée d'un degré de liberté de 6 axes qui peut déplacer le corps. En particulier, il est possible de déplacer plus de 50 cm verticalement, ce qui permet d'effectuer des tâches à différentes hauteurs.

La vitesse de conduite est de 2,5 m/s, et divers types de virages à grande vitesse et d'accélérations soudaines sont possibles grâce à un contrôle du corps complet sur 20 axes. En outre, le centre de gravité peut être contrôlé en toute sécurité en utilisant une seule jambe ayant 6 degrés de liberté pendant la conduite.

Le RB-Y1 a le niveau de fiabilité et de performance des robots industriels, car il a été développé à l'aide des composants de base utilisés dans les robots coopératifs et AMR. Comme il a 22 axes excluant les roues, il est difficile de créer des mouvements pour ce robot. Cependant, il est possible d'enseigner au robot (esclave) en reliant le bras de données (maître) pour le former. Il dispose également d'une fonction permettant d'éviter l'auto-collision lorsque l'utilisateur enseigne en définissant la zone d'auto-collision des deux bras. En outre, un environnement de simulation pour l'apprentissage a été mis en place pour utiliser l'IA.

Un responsable de Rainbow Robotics a déclaré : « De nos jours, alors que l'IA générative telle que ChatGPT et Figure est un sujet brûlant dans l'industrie des robots, nous avons développé un manipulateur mobile bimanuel conforme à l'ère de l'IA ». « Nous espérons que la plateforme surmontera les limites des robots industriels existants et sera utilisée dans de nombreux sites industriels », a-t-il ajouté.

Référence) lien vidéo du RB-Y1 sur YouTube