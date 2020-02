Rainha da Barroca se arrepia com desfile da escola

A musa comenta que ficou arrepiada ao presenciar a comunidade que amargou ver a escola chegar até a quarta divisão do carnaval de São Paulo, cantar com todo o coração o amor de ver sua escola de novo no grupo especial. "Que garra, que alegria, que emoção. Como me senti privilegiada de ser a Rainha de Bateria desta escola! Como me senti feliz de fazer parte desta história!"

Tendo como tema do desfile, Tereza de Benguela, uma mulher que se tornou símbolo de liderança, força e luta pela liberdade, a escola vestiu a sua bateria para representar a ancestralidade africana de Tereza que veio ao Brasil com os escravos, enquanto que a fantasia da rainha representou as riquezas de Benguela, porque, além dos escravos, os colonizadores usurpavam as riquezas locais, como dentes de marfim, pedras de búzios e diamantes.

Criada pelo Espaço Luz, a fantasia foi bastante luxuosa exatamente para representar toda esta riqueza. Foram cerca de 50 mil cristais importados e uma pintura corporal toda feita de folhas de ouro por Bruno Fatone que também foi o responsável pela maquiagem facial da Renata.

4 horas de preparo

E para brilhar na avenida, Renata levou cerca de 4 horas para se aprontar além de estar em um dieta restrita a base somente de arroz e uvas-passa desde quarta feira.

"O carbo do arroz para dar energia e o açúcar da uva passa para inchar os músculos e deixar tudo no ponto que a gente queria", dá a receita.

Após brilhar no sambódromo de São Paulo, Renata estará no baile de gala do Copacabana neste sábado, dia 21.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1093966/DSC_1327.jpg?p=original

FONTE Renata Spallicci

SOURCE Renata Spallicci