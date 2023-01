Rainwater Charitable Foundation Anuncia os Vencedores do Quarto Prêmio Anual Rainwater para Pesquisa Cerebral

Os homenageados são reconhecidos por suas descobertas científicas inovadoras para doenças neurodegenerativas

FORT WORTH, Texas, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Rainwater Charitable Foundation, um dos maiores financiadores independentes de pesquisa de doenças neurodegenerativas, anunciou hoje os ganhadores do Prêmio Anual Rainwater deste ano para Inovação Excepcional em Pesquisa de Doenças Neurodegenerativas e para Cientistas Inovadores de Início de Carreira. O Prêmio de Inovação Excepcional deste ano será concedido a uma equipe: o Dr. C. Frank Bennett, Ionis; Dr. Don W. Cleveland, Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD); e o Dr. Timothy M. Miller, Washington University. A Dra. Susanne Wegmann, Centro Alemão de Doenças Neurodegenerativas (DZNE) receberá o Prêmio Rainwater para Cientista Inovador em Início de Carreira. Os prêmios serão apresentados durante a Conferência Eurotau de 2023 em 27 de abril de 2023 em Lille, França.

O Programa de Prêmio da Rainwater reconhece o progresso científico em direção a novos tratamentos para doenças neurodegenerativas associadas ao acúmulo da proteína tau no cérebro e promove a descoberta científica, elevando a conscientização sobre as lacunas na pesquisa neurodegenerativa, trazendo novos pesquisadores para o campo da tauopatia e concedendo conquistas científicas que podem levar a tratamentos inovadores e eficazes.

O Prêmio Rainwater para Inovação Excepcional em Pesquisa de Doenças Neurodegenerativas será compartilhado por:

Colaboradores Dr. Bennett, Dr. Cleveland e Dr. Miller por seu trabalho promovendo tecnologia antisense para o tratamento de doenças neurodegenerativas, incluindo ALS, doença de Huntington, doença de Alzheimer e tauopatias nos últimos 20 anos.

O Dr. Bennett, diretor científico da Ionis , continua avançando na tecnologia antisense e expandindo a plataforma de descoberta de medicamentos da Ionis. Ele tem trabalhado em oligonucleotídeos antisense nos últimos 30 anos. Ele começou a investigar o potencial da tecnologia antisense para desenvolver terapias para ELA e atrofia muscular espinhal (AME) há quase 20 anos. O primeiro medicamento para o tratamento da AME, o nusinersen, foi aprovado pela FDA em 2016 e, posteriormente, foi aprovado em mais de 50 países em todo o mundo. Atualmente, ele está trabalhando em um tratamento para a doença de Huntington , que está em estágio avançado de testes clínicos e está liderando a descoberta e o desenvolvimento de outros medicamentos para doenças neurológicas.

, continua avançando na tecnologia antisense e expandindo a plataforma de descoberta de medicamentos da Ionis. Ele tem trabalhado em oligonucleotídeos antisense nos últimos 30 anos. Ele começou a investigar o potencial da tecnologia antisense para desenvolver terapias para ELA e atrofia muscular espinhal (AME) há quase 20 anos. O primeiro medicamento para o tratamento da AME, o nusinersen, foi aprovado pela FDA em 2016 e, posteriormente, foi aprovado em mais de 50 países em todo o mundo. Atualmente, ele está trabalhando em um tratamento para a doença de , que está em estágio avançado de testes clínicos e está liderando a descoberta e o desenvolvimento de outros medicamentos para doenças neurológicas. O Dr. Cleveland, presidente e ilustre professor de Medicina Celular e Molecular em UC San Diego , descobriu, purificou e determinou as propriedades da proteína tau, o principal componente dos depósitos filamentosos intracelulares que definem uma série de doenças neurodegenerativas, incluindo a Paralisia Supranuclear Progressiva. Com Bennett e Miller, ele desenvolveu medicamentos de DNA que utilizam tecnologia que silencia genes no sistema nervoso humano que foram estudados em sete ensaios clínicos diferentes, com o objetivo de tratar ELA, doença de Huntington , doença de Parkinson e doença de Alzheimer.

, descobriu, purificou e determinou as propriedades da proteína tau, o principal componente dos depósitos filamentosos intracelulares que definem uma série de doenças neurodegenerativas, incluindo a Paralisia Supranuclear Progressiva. e Miller, ele desenvolveu medicamentos de DNA que utilizam tecnologia que silencia genes no sistema nervoso humano que foram estudados em sete ensaios clínicos diferentes, com o objetivo de tratar ELA, doença de , doença de Parkinson e doença de Alzheimer. O Dr. Miller, vice-presidente de pesquisa e David Clayson Professor de Neurologia na Escola de Medicina da Universidade de Washington em St. Louis , é líder há mais de duas décadas em ajudar a descobrir terapias eficazes para doenças neurodegenerativas, incluindo ELA e tauopatias. Em 2007, o Dr. Miller criou um programa de pesquisa translacional da ELA e lançou testes promissores para melhorar a vida de pessoas com distúrbios neurológicos. Os resultados mais recentes usando o SOD1 ASO desenvolvido com Cleveland e Bennett mostram um efeito significativo na desaceleração da ELA SOD1. Seu laboratório liderou os estágios iniciais de desenvolvimento do BIIB080/IONIS-MAPT Rx , um medicamento antisense que reduz o mRNA e proteína tau como uma terapia para tauopatias.

"Este prêmio é uma honra, e espero utilizar esse financiamento de pesquisa para promover a próxima geração de esforços", disse o Dr. Cleveland. "O dinheiro do Prêmio Rainwater ajudará a continuar o desenvolvimento de estratégias para cultivar novos neurônios e suprimir Tau cronicamente."

Prêmio Rainwater para cientistas inovadores em início de carreira:

A Dra. Wegmann, líder do grupo de pesquisa da DZNE, está estudando ações da proteína tau em doenças neurodegenerativas utilizando diferentes modelos e metodologias experimentais para descobrir a função normal e o mau funcionamento da tau no cérebro doente. Ela encontra uma maneira de dominar o difícil salto translacional, de tubo de ensaio para humano, validando resultados bioquímicos, biofísicos e citológicos em tecido cerebral humano pós-morte. Seu interesse geral em resolver problemas difíceis a levou a obter um diploma de engenharia e depois expandir para biofísica e patologia cerebral da tau. Atualmente, Wegmann e seu grupo se concentram em identificar novas interações da Tau e determinar o papel da separação da fase tau na doença de Alzheimer e nas tauopatias.

"Sinto-me muito honrada! Com o dinheiro do prêmio, impulsionarei ainda mais minha pesquisa sobre como a proteína tau exerce seu efeito tóxico de maneiras diferentes, que não são totalmente compreendidas", disse a Dra. Wegmann. "Ainda não entendemos a função real dessa proteína e tentaremos expandir nosso conhecimento de sua biologia básica para ajudar na pesquisa de doenças."

O Dr. Cleveland, Dr. Bennett, Dr. Miller e a Dra. Wegmann foram indicados para os prêmios de Inovação Excepcional ($400 mil) e Início de Carreira ($200 mil) da Rainwater Prize, com base em pesquisas publicadas e revisadas por pares que contribuíram significativamente para a pesquisa de doenças neurodegenerativas. Eles foram selecionados com base na qualidade da pesquisa e aplicabilidade a uma tauopatia, liderança, mentoria e impacto positivo na comunidade científica.

"Não poderia estar mais animado com os vencedores deste ano do Prêmio Rainwater", disse Todd Rainwater, administrador da Rainwater Charitable Foundation. "A apresentação do Prêmio de Inovação Excepcional a um grupo colaborativo de cientistas que promovem os esforços de descoberta de medicamentos reconhece a importância da ciência em equipe. A seleção da Dra. Wegmann para o prêmio de início de carreira deste ano destaca as incríveis descobertas científicas que acontecem na Europa e em todo o mundo. Sei que meu pai estaria muito orgulhoso desses cientistas e de seus importantes avanços em campo."

Sobre a Pesquisa Médica da Rainwater Charitable Foundation

A Rainwater Charitable Foundation (RCF) foi criada no início dos anos 90 pelo renomado investidor e filantropo Richard E. Rainwater. A RCF apoia vários programas de ensino fundamental, pesquisa médica e outras causas importantes. Para cumprir sua missão de acelerar o desenvolvimento de novos diagnósticos e tratamentos para doenças neurodegenerativas relacionadas à tau, a Equipe de Pesquisa Médica da Rainwater Charitable Foundation gerencia o Tau Consortium e o Programa de Prêmio Rainwater. Com mais de 161 milhões de dólares investidos em pesquisas médicas até o momento, a Rainwater Foundation ajudou a transformar oito tratamentos em testes humanos. Para mais informações, acesse rainwatercharitablefoundation.org.

