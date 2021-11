Rajitha Boer rejoint Breakwater Solutions Switzerland AG en tant que directeur général

BÂLE, Suisse, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Breakwater Solutions Switzerland AG, leader dans le domaine de la gouvernance de l'information et de la gestion des risques liés aux données, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rajitha Boer Rajitha Boer au poste de directrice générale de l'organisation de conseil de la société. Basée à Bâle, en Suisse, Mme Boer est chargée de diriger la stratégie de développement du marché de l'entreprise et son exécution dans l'UE et au Royaume-Uni. Breakwater fournit des services de conseil et des logiciels pour la gouvernance de l'information, la confidentialité, la cybersécurité et les questions juridiques à plus de 150 clients dans la région.

« Rajitha apporte une expertise approfondie à nos clients dans la région, renforçant ainsi le leadership mondial de notre activité de conseil », a déclaré Jim Vint, directeur des revenus de Breakwater Solutions. « Rajitha est une conseillère de confiance en Suisse et dans le monde au sein des secteurs réglementés. Elle possède une vaste expérience et est experte en matière de gestion des risques liés aux données juridiques et de solutions technologiques connexes. »

Mme Boer est particulièrement bien placée pour occuper ce poste, car elle a fondé Yerra Solutions AG, une société spécialisée dans le domaine juridique et l'eDiscovery qui fait désormais partie d'Elevate Services, Inc., après avoir travaillé pendant plus de 17 ans dans les services juridiques et de propriété intellectuelle de grandes entreprises internationales. Elle est également membre du conseil d'administration du fonds Open Hearts Dream Big et instructrice en ligne des cours de niveau universitaire portant sur les systèmes d'information des clients (CIS). Mme Boer est titulaire d'un MBA en gestion financière et systèmes d'information et d'un master en systèmes informatiques.

« Breakwater est unique en ce sens qu'elle fournit à la fois des conseils en gestion et des logiciels », a déclaré Mme Boer. « Notre organisation de conseil est indépendante de l'activité de logiciels et a pour mandat de répondre aux besoins de nos clients, indépendamment des partenaires technologiques. Parallèlement, nos clients et nos consultants ont un accès direct à la stratégie de produit, ce qui permet aux parties prenantes d'influer sur la feuille de route de nos produits.

En plus du bureau de Bâle, Breakwater possède des bureaux européens en Irlande, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Croatie, ainsi que des bureaux aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, à Hong Kong et en Inde.

À propos de Breakwater

Breakwater aide les entreprises à réduire les risques et à tirer parti d'une information tentaculaire en alliant automatisation technologique et expertise humaine. Nous donnons aux professionnels de la gouvernance, du droit et du risque les moyens de localiser l'information, d'y accéder, de l'analyser et de la gérer en rendant les données transparentes et exploitables. Nos solutions comprennent des conseils d'experts, la technologie infusée d'IA et des services gérés continus, qui répondent tous directement à de nombreux défis liés à la gouvernance de l'information, aux litiges et enquêtes, à la conformité réglementaire, à la confidentialité et à la cybersécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.breakwatersolutions.com.

