Rakuten Travel Xchange choisit RateGain pour élargir sa portée internationale

BARCELONE, 16 mars 2022 /PRNewswire/ -- RateGain Technologies, fournisseur mondial de solutions SaaS pour le tourisme et l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui que Rakuten Travel Xchange (RTX), la branche mondiale spécialisée dans la connectivité hôtelière et les technologies de tourisme du groupe Rakuten, a choisi RateGain pour compléter son vaste réseau mondial de chaînes hôtelières de renom.

Depuis la chute du nombre de cas de COVID-19 dans le monde après la vague Omicron, les envies de voyage se font ressentir ; le groupe Rakuten propose ainsi sur sa plateforme un large éventail de destinations pour aider les voyageurs, qui préparent leurs voyages à l'étranger pour la première fois en deux ans, à prendre la meilleure décision possible.

Anna Tsujihata, responsable des contrats hôteliers et de la connectivité chez Rakuten Travel Xchange Pte. Ltd a déclaré : « Notre mission est d'accélérer le développement à l'échelle mondiale des services de tourisme de Rakuten, et nous recherchons donc des collaborateurs capables d'améliorer les relations directes avec les partenaires d'hébergement afin de favoriser la diffusion de notre répertoire contractuel existant. Nous estimons que le vaste réseau de RateGain et son approche internationale similaire nous aideront à développer davantage nos partenariats d'offre et de demande, en proposant une approche simple et efficace aux partenaires qui cherchent à travailler avec Rakuten. »

La plateforme de distribution de RateGain est l'un des plus grands réseaux de propriétés hôtelières et de partenaires de services semblables à Rakuten dans le monde. Grâce à ce réseau, les propriétés et les chaînes hôtelières ont accès à plus de 400 canaux, dont les principales agences de voyages en ligne, les meilleurs métamoteurs de recherche et les principaux systèmes de distribution globale, et les partenaires de services peuvent accéder à plus de 191 000 propriétés.

Pour compléter les commentaires de Mme Anna Tsujihata, Kamesh Shukla, vice-président directeur de la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient chez RateGain, a déclaré : « Nous sommes dans la phase la plus exaltante de l'évolution humaine. La pandémie a tout bouleversé. Le comportement des clients a radicalement changé. Les entreprises comme le groupe Rakuten, qui sont présentes aux deux extrêmes, ont un avantage certain, car elles cherchent à résoudre les défis futurs grâce à la technologie, et nous sommes fiers de prendre part à ce périple. »

À propos de RateGain :

RateGain Travel Technologies Limited est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour le secteur du voyage et de l'hôtellerie qui travaille avec plus de 2 200 clients dans plus de 100 pays, les aidant à accélérer la génération de leurs revenus par l'acquisition, la rétention et l'expansion de leur part de marché. Fondée en 2004 et basée en Inde, la société RateGain travaille aujourd'hui avec 23 des 30 plus importantes chaînes hôtelières, 25 des 30 meilleures agences de voyages en ligne et toutes les principales agences de location de voitures, y compris 8 entreprises du classement Fortune Global 500. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.rategain.com

À propos de Rakuten Travel Xchange :

Rakuten Travel Xchange est la branche spécialisée dans la connectivité hôtelière et les technologies de voyage au sein du groupe Rakuten, groupe international d'entreprises de commerce électronique, de fintech, de numérique et de services de communication. Rakuten Travel Xchange sert de passerelle entre les partenaires d'hébergement et les clients du monde entier, en distribuant son répertoire mondial et des tarifs directement négociés par Rakuten Travel et Rakuten LIFULL STAY. Elle permet à ses clients du monde entier de faire voyager leurs hôtes n'importe où dans le monde grâce aux dernières technologies de pointe évolutives.

