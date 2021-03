Rakuten Viber et Synctuition unissent leurs forces pour soutenir la santé mentale dans le monde entier

À une époque où les voyages sont difficiles, voire impossibles, Synctuition a créé des ambiances sonores incroyables, presque oniriques, en enregistrant des sons en 3D dans plus de 2 000 des lieux les plus sereins au monde. En combinaison avec des sons ASMR et des heures de musique originale, Synctuition a gagné une immense popularité en étant la seule application de pleine conscience au monde à offrir une expérience de relaxation audio 3D aussi riche. Le résultat est une expérience profondément relaxante qui ressemble à une combinaison de voyage de l'esprit et d'expérience de spa.

Désormais, les utilisateurs de Viber auront accès à des autocollants sur le thème de la méditation, menant à la découverte d'un chatbot exclusif qui accueillera les utilisateurs lors du téléchargement.

Les deux sociétés partagent un profond engagement visant à laisser une empreinte positive sur le monde, et tout commence par la santé mentale. En s'associant durant une époque d'incertitude croissante, et alors que les gens se tournent vers des plateformes numériques pour soulager leur stress et cultiver leur bien-être optimal, Viber et Synctuition apportent une dose de positivité et d'inspiration indispensable.

Lutter ensemble contre la pandémie de Covid-19

Anna Znamenskaya, CGO de Rakuten Viber, pense que cette association était nécessaire, afin que les personnes utilisant l'application Viber aient un accès direct à ces outils. « De nombreuses personnes n'ont pas accès à ces outils, a-t-elle déclaré. Les messages positifs quotidiens et l'accès à l'application Synctuition aideront sans aucun doute à créer des habitudes plus saines ».

Michael Burich, co-fondateur de Synctuition, considère pour sa part qu'il s'agit d'une opportunité sans précédent de tendre la main face à l'adversité : « Alors que nous luttons ensemble contre la pandémie mondiale de COVID-19, nous pensons qu'il est de notre responsabilité d'aider à atténuer le stress dont souffrent les gens », a-t-il confié.

À propos de Synctuition

Synctuition est une start-up d'origine estonienne qui a développé une technologie offrant une expérience de relaxation unique. En s'appuyant sur la puissance incroyable du son 3D, Synctuition va bien au-delà de la relaxation méditative, en offrant une expérience de voyage de l'esprit immersive qui n'est comparable à aucune autre méditation sonore dans le monde.

