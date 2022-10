Ramco Systems foi posicionada como LÍDER na avaliação de 2022 do Multi-Country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix® do Everest Group para a APAC

Forte presença na Ásia-Pacífico e foco em oferecer experiência de folha de pagamento automatizada leva ao posicionamento de destaque da Ramco

CHENNAI, Índia, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A provedora líder global de software de folha de pagamento Ramco Systems anunciou que foi posicionada como LÍDER no Multi-country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix®Assessment 2022do Everest Group para a APAC. Baixar o relatório

Ramco’s differentiation lies in providing a unified payroll platform for more than 60 countries, with 45+ countries in the APAC region

Avaliando os provedores de serviços com base em seu sucesso de mercado e capacidade, este ano o Everest Group avaliou 20 provedores de serviços MCP em termos de impacto de mercado, visão e capacidade. A forte presença da Ramco na região Ásia-Pacífico, juntamente com seu foco em oferecer uma experiência de folha de pagamento automatizada, aproveitando tecnologias de última geração como IA, LN e RPA, provou ser inovadora.

"A diferenciação da Ramco está no fornecimento de uma plataforma de folha de pagamento unificada para mais de 60 países, sendo mais de 45 países na região da APAC. Seus investimentos e parcerias com o objetivo de expandir sua oferta de tecnologia e simplificar o ciclo de implementação para clientes finais estão bem alinhados com as expectativas dos clientes, posicionando-a fortemente no espaço MCP e contribuindo para sua posição como Líder no APAC MCP PEAK Matrix® Assessment 2022," do Everest Group, afirmou Priyanka Mitra, diretora de prática do Everest Group.

Rohit Mathur, diretor da Ramco Global Payroll, na Ramco Systems, disse: "Na Ramco, temos investido nosso tempo e esforços para ajudar as organizações modernas a transformarem suas folhas de pagamento, por meio de automação impulsionada por IA e conceitos inovadores em relação a holerite autoexplicativo, navegação de folha de pagamento habilitada por voz, chatbots e muito mais. Continuamos a adicionar mais países para expandir a cobertura da nossa plataforma, que é nossa proposta diferenciada para nossos clientes. Nosso posicionamento como Líder é prova do nosso compromisso de oferecer uma plataforma robusta de folha de pagamento digital. A Ramco está entusiasmada por estar à frente da tecnologia de folha de pagamento de última geração, permitindo que as organizações globais adotem a era das plataformas modernas de folha de pagamento."

Baixe o trecho com foco na Ramco da APAC MCP Solutions PEAK Matrix® Assessment 2022 do Everest Group AQUI.

Sobre a Ramco Global Payroll:

Completa com dispositivos móveis, chatbots e voz, as empresas podem implementar a Ramco Global Payroll na nuvem, no local ou alavancar como um serviço gerenciado. Com conformidade estatutária em mais de 60 países, a arquitetura de múltiplos locatários com inteligência integrada e integração de API agora atende mais de 500 clientes no mundo todo. Com conceitos inovadores de inteligência artificial e aprendizado de máquina, chatbots e transações baseadas em voz, a Ramco vem estabelecendo a referência para a inovação neste segmento.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1923663/APAC_2022.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1923662/Ramco_Logo.jpg

FONTE Ramco Systems

SOURCE Ramco Systems