Rancho BioSciences lance OmicsHQ™ : une plateforme de données multi-omiques complète, organisée et validée, conçue pour accélérer la découverte de médicaments

OmicsHQ regroupe des ensembles de données multi-omiques complets, organisés par des experts et normalisés provenant de l'ensemble de l'écosystème scientifique, ainsi que des ensembles de données prétraitées prêts à accélérer la recherche, la découverte de médicaments et l'innovation pilotée par l'IA.

SAN DIEGO, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Rancho BioSciences, le premier partenaire technologique en science des données pour le biopharma, a annoncé le lancement de OmicsHQTM, un catalogue unifié d'ensembles de données multi-omiques normalisées et organisées par des experts, conçu pour une utilisation immédiate dans la recherche, la découverte de médicaments et le développement de modèles d'IA/d'apprentissage machine. L'entreprise lance le produit à l'occasion de la conférence et du salon BioIT World, qui se tiendra le 19 mai 2026 à Boston, Massachusetts.

OmicsHQ logo

« OmicsHQ représente notre engagement à éliminer les obstacles qui ralentissent le progrès scientifique », a déclaré Chris O'Brien, PDG de Rancho Biosciences. « En unifiant des sources de données fragmentées dans un catalogue unique et organisé avec des normes cohérentes, nous permettons aux chercheurs de passer de la recherche à l'analyse en un clin d'œil. Nous proposons des données multi-omiques irréprochables et à grande échelle et ces données sont disponibles dès à présent.»

Analyse et données prêtes pour l'IA, dès le premier jour

À l'heure actuelle, les données multi-omiques sont dispersées dans des dizaines de référentiels, annotées de manière incohérente et rarement prêtes pour une analyse en aval sans un effort manuel important. OmicsHQTM rectifie cette situation.

Dès son lancement, OmicsHQTM offre aux chercheurs un catalogue unique et consultable de données transcriptomiques unicellulaires, comprenant plus de 1 000 ensembles de données prétraitées prêtes à être utilisées immédiatement, et plus de 8 000 études supplémentaires disponibles pour un traitement à la demande. Tous les ensembles de données sont soumis à un processus d'organisation rigoureux en plusieurs étapes. Chaque ensemble de données est présélectionné pour vérifier qu'il est complet, harmonisé avec les ontologies standard (UBERON, DOID, EFO, MESH, NCIT), traité par un pipeline bioinformatique reproductible et soumis à une évaluation indépendante de la qualité. Les ensembles de données peuvent être téléchargés aux formats H5AD et Seurat, sans nécessiter de prétraitement ou d'harmonisation supplémentaire. D'autres modalités de données continueront d'être ajoutées progressivement.

Les chercheurs peuvent visualiser les embeddings UMAP et PCA, explorer l'expression génique et évaluer les métriques de contrôle qualité directement au sein de la plateforme avant de télécharger les données, ce qui facilite l'identification du jeu de données approprié avant d'y consacrer du temps et des ressources de calcul.

« L'industrie est à un point d'inflexion et les données ont le pouvoir de conduire à des stratégies thérapeutiques réellement innovantes, mais seulement lorsqu'elles sont fiables », a déclaré Julie Bryant, fondatrice et directrice de la stratégie de Rancho BioSciences. « Le contexte, l'organisation et l'harmonisation sont les éléments qui transforment les données brutes en quelque chose sur lequel les scientifiques peuvent réellement agir. OmicsHQTM a été élaboré à partir de ce principe et nous sommes ravis de mettre cette base au service d'organisations axées sur l'amélioration de la santé humaine. »

Conçu pour le développement de médicaments

OmicsHQTM est conçu pour prendre en charge les flux de travail sur lesquels les scientifiques comptent le plus, y compris le développement de modèles d'IA et d'apprentissage machine, la découverte de cibles et de biomarqueurs, et l'approvisionnement en données axées sur les maladies. Les métadonnées normalisées et les structures de données cohérentes permettent aux équipes d'intégrer des ensembles de données directement dans les pipelines existants, d'effectuer des analyses croisées et de valider les résultats sans les inconvénients d'une organisation manuelle.

Pour les organisations qui développent des modèles de base ou qui forment l'IA sur des données biologiques, OmicsHQTM représente une source fiable et évolutive de données multi-omiques harmonisées qui sont prêtes à être utilisées dès le moment du téléchargement. Il n'y a pas de dépendance permanente à l'égard de la plateforme ; les ensembles de données sont achetés une fois et détenus indéfiniment.

À propos de Rancho Biosciences

Rancho BioSciences est une société de science des données et d'informatique basée sur la technologie qui permet aux organisations des sciences de la vie de normaliser, d'intégrer et de tirer parti de la puissance des données biomédicales complexes pour stimuler la prise de décision tout au long du cycle de vie de la recherche et du développement. Avec plus de 150 scientifiques, ingénieurs de données et spécialistes en bio-informatique, Rancho soutient des analyses plus rapides et plus fiables ainsi que des prises de décision basées sur l'IA dans les domaines de la découverte, de la recherche translationnelle et du développement clinique. L'expertise de l'entreprise couvre l'ingénierie des données, l'organisation des contenus scientifiques, la bio-informatique, la science des données et le conseil stratégique en matière de données. Rancho est motivé par sa mission : Saving Lives Through Data (Sauver des vies grâce aux données).

Contact médias

Michelle Anderson

Collectif CLFA

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