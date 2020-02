Rancho San Lucas estrena nuevo campo de golf diseñado por Greg Norman en Los Cabos

Con una imponente elevación variable de 90 metros, el estratégico campo cuenta con cinco hoyos en la playa, en especial un tercio del par 3 que corre paralelo al mar y ofrece a los jugadores magníficas vistas de las ballenas que atraviesan el océano en los meses de invierno. Además, hay un green diseñado en una isla en el hoyo 17 de prueba del par 3.

"Rancho San Lucas es la propiedad frente al mar más espectacular que he visto en mucho tiempo, así que la oportunidad de construir un campo en este lugar representa, realmente, algo irrepetible. Mi objetivo era preservar el espacio tan natural como fuese posible a partir de mi enfoque de 'mínima perturbación del entorno', sin dejar de aprovechar los tres ecosistemas únicos que se encuentran en la propiedad: el océano, las dunas y los arroyos. Quisimos crear un campo sustentable en el que se pude jugar desde todas las perspectivas, incluidos los forward tees. El compromiso de mi compañía de diseño es influir en el mundo con la creación de campos de golf que resisten la prueba del tiempo; estoy convencido de que este campo es uno de los mejores que hemos construido", dijo Norman.

Con vegetación a base de paspalum de tee a green, una variedad herbácea tolerante a la sequía y resistente a las enfermedades, el campo ostenta un singular diseño de bunker recubierto que no se parece a nada en la región. Pensando especialmente en el terreno y la ubicación de Cabo, Norman y su equipo de diseñadores integraron el paisaje local y las variedades vegetales que consumen la menor cantidad de agua; así, lograron crear una experiencia sustentable para los amantes del golf que fluye naturalmente con las dunas y el desierto. El club ha solicitado participar en el Programa de Santuarios Cooperativos Audubon para Campos de Golf.

Francisco Bulnes, fundador y desarrollador de Grupo Solmar, describe así el proceso de construcción del campo: "Al principio, Greg me dijo 'Es una propiedad increíble, solo vamos a despejar los corredores que serán el fairway diez metros por vez'. La mayoría de los diseñadores despejan masivamente el área y después intentan reponer la vegetación. Greg piensa distinto y tuvo mucho cuidado al retirar árboles y plantas endémicas, y preservarlas en un vivero. Quiso avanzar muy lentamente a fin de evaluar los contornos del área y construir el campo con responsabilidad ambiental. El proceso tomó varios meses, pero es la esencia de su filosofía de 'mínima perturbación del entorno': intervenir lo menos posible en el terreno e incomodar lo menos posible a la naturaleza. Nos emociona compartir nuestro campo de golf de clase mundial con los huéspedes y propietarios".

Los jugadores disponen de dos espacios para refrescarse dentro del campo con especialidades mexicanas y bebidas heladas, y pueden disfrutar de la experiencia de un todo incluido en cada ronda. La hermosa casa club, de estilo ranchero, ofrece vistas al fairway y al mar. Las instalaciones incluyen un espacioso campo de práctica, un campo de putting de 18 hoyos y áreas exclusivas para practicar el chip, el pitch y el lanzamiento en arena.

Rancho San Lucas es un club privado con acceso exclusivo para propietarios y huéspedes de Solmar Hotels & Resorts , incluido el nuevo hotel de lujo en las propias instalaciones: Grand Solmar at Rancho San Lucas . La baja densidad poblacional de esta comunidad está elevando el estándar de la vida en la playa en Los Cabos con The Villas at Rancho San Lucas y The Norman Estates, dos conjuntos residenciales. Los precios de los bienes raíces en esta sección van de los $650.000 a los $7 millones de dólares. Más información en: www.ranchosanlucas.com.

Acerca de Rancho San Lucas

Rancho San Lucas es un centro turístico de 834 acres sobre ondulantes laderas desérticas que descienden a 1,9 km de prístina línea de playa en el Océano Pacífico. Este exclusivo enclave privado se encuentra a 15 minutos del centro de Cabo San Lucas, meca de la pesca en aguas profundas, el golf y la vida nocturna, al tiempo que goza de una ubicación privilegiada que ofrece una serenidad poco común en Cabo. La baja densidad poblacional de esta comunidad está elevando el estándar de la vida en la playa en Los Cabos con The Villas at Rancho San Lucas y The Norman Estates, dos conjuntos residenciales. El plan maestro también incluye dos centros turísticos: Grand Solmar at Rancho San Lucas y The Residences at Rancho San Lucas. Las destacadas instalaciones incluyen una piscina desbordante exclusiva para adultos, una piscina para niños con un miniparque acuático, una laguna de agua salada, un spa al lado de la playa y cabañas privadas sobre la playa, un gimnasio ultramoderno con equipo Life Fitness, un salón de belleza con todos los servicios, una clínica de salud y servicio de concierge. Los huéspedes y residentes disfrutan de 24 km de pista para corredores y ciclistas de montaña. Pronto habrá canchas de tenis, un complejo deportivo, una villa mexicana con tiendas y entretenimiento, diversas opciones gastronómicas de clase mundial, un anfiteatro y más.

Acerca de Greg Norman Golf Course Design

Desde su creación en 1987, Greg Norman Golf Course Design ha sido una de las auténticas pasiones de Norman, tanto empresarial como vital. Su experiencia al jugar en muchos de los más extraordinarios campos de golf del mundo a lo largo de una carrera de 25 años fue el catalizador para desarrollar este interés y transformarlo en una próspera compañía. Hoy, los campos de golf con el sello GNGCD se han extendido a todo el mundo y están presentes en seis continentes y 34 países.

La filosofía de diseño de GNGCD se basa en un "enfoque de mínima perturbación del entorno" que integra el campo de golf al ambiente circundante a fin de acentuar las características naturales de cada propiedad. La compañía es sumamente reconocida como líder del sector al promover la sustentabilidad y compatibilidad de los campos de golf con el medio ambiente, y muchos de sus proyectos han sido certificados como Santuarios Cooperativos Audubon por su forma espíritu de conservación ambiental. Más información en: www.gngcd.com

