Ranking U21 dos sistemas nacionais de ensino superior de 2018

Universitas 21 (U21) é a principal rede mundial de pesquisa intensiva sobre universidades

Sétimo ranking anual U21 divulga os melhores países do mundo para ensino superior

Cinco principais países: EUA, Suíça, Reino Unido, Suécia e Dinamarca

O Ranking Universitas 21 é o único relatório do mundo que avalia sistemas de ensino superior nacionais, atendendo uma necessidade antiga de transferir a discussão do ranking das melhores universidades do mundo, para os melhores sistemas de cada país. Desenvolvido como uma referência para governos, instituições de ensino, responsáveis políticos e pessoas, ele destaca a importância de criar condições sólidas para instituições de ensino superior contribuírem com o desenvolvimento econômico e cultural, oferecerem uma experiência de alta qualidade para alunos e ajudarem instituições a concorrer eficazmente com candidatos estrangeiros.

A Universitas 21 financia a pesquisa na University of Melbourne, que publica o relatório anual desde 2012. O relatório de 2018 classifica 50 países em quatro áreas (Recursos, Meio Ambiente, Conectividade e Produtividade) e em geral. O principal ranking compara o desempenho de um país com o do melhor do mundo em cada área. Os cinco primeiros países são Estados Unidos, Suíça, Reino Unido, Suécia e Dinamarca. A única alteração em relação a 2017 é a inversão de posições entre Dinamarca e Suécia. Um ranking complementar também compara o desempenho de países em relação a países com níveis similares de PIB per capita.

Ao comentar sobre os resultados, o Professor Ross Williams do Melbourne Institute, autor principal do relatório, reconhece a importância da colaboração e da interconectividade: "Os sistemas nacionais mais bem sucedidos apresentam uma forte conectividade entre instituições de ensino superior, governo e setor privado".

O Ranking de 2018 foi aumentado de duas maneiras: em primeiro lugar, ele examina a concentração de pesquisa e em segundo lugar, pesquisa a importância da formação em pesquisa.

O Professor David Eastwood, presidente da Universitas 21, declarou:

"Este ranking exclusivo sobre ensino superior fornece uma análise rica em dados sobre características, impacto, conectividade e eficiência dos sistemas nacionais de ensino superior. Agora no seu sétimo ano, oferece excepcionalmente importantes perspectivas longitudinais e globais sobre como os sistemas de ensino superiores nacionais estão mudando. Gostaria de agradecer ao autor do relatório, Professor Ross Williams, e seus colegas, pelo trabalho sério e muito admirado".

Relatório do Ranking U21 de 2018 e resumos sobre cada país: https://universitas21.com/rankings

