RapidRisk Score da Emailage detecta fraudes em velocidade relâmpago

PHOENIX, 23 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Emailage, líder global em prevenção de fraudes on-line e avaliação de risco de e-mails, lançou sua avançada solução de detecção de fraudes RapidRisk Score, desenvolvido com o propósito de criar análises de risco em velocidade relâmpago para processadores de pagamento, emissoras de cartão e comerciantes, em todas as transações.

Viabilizado pelos avanços em inteligência artificial e ajudado pela rede de inteligência global da Emailage, o RapidRisk Score é uma nova referência em prevenção de fraudes, oferecendo tempos de resposta para avaliação de risco de fraude tão baixos como 30 milissegundos – 20 vezes mais rápido do que as alternativas padrão.

Além disso, o RapidRisk Score foi desenvolvido para ser escalonável, significando que pode conferir centenas de transações por segundo e já foi adotado por três plataformas globais de processamento de pagamentos.

O RapidRisk Score é o mais novo avanço da Emailage, usando os produtos únicos de avaliação automatizada de risco de e-mails para ajudar os comerciantes a identificar fraudes on-line em tempo real, sem maior fricção. Isso minimiza atrasos no processamento de transações de clientes autênticos, de forma que podem finalizar suas compras imediatamente.

O presidente-executivo da Emailage, Rei Carvalho, explicou: "Como empresa, percebemos a necessidade de nos focarmos em análise de risco de transações que, devido a SLAs, requerem precisão e velocidade. Conforme os regulamentos globais – como GDPR e PSD2 na Europa – geram mais questões sobre segregação de dados e mudanças em responsabilidades, nosso diálogo contínuo com os clientes revelou uma necessidade de disponibilizar no mercado ferramentas de avaliação de risco de fraudes mais precisas, confiáveis e, acima de tudo, mais rápidas".

O RapidRisk Score foi desenvolvido para atender essas três necessidades, disse Carvalho. "Ao alavancar sinais internos de um banco de dados de um consórcio do setor e intersetorial global, o RapidRisk Score pode verificar e fornecer uma análise precisa de risco de transação em uma média de 30 milissegundos – uma nova referência do setor que oferecemos, com muito orgulho, a nossos clientes. Além disso, é uma solução extremamente fácil de integrar a sistemas de prevenção de fraudes e mecanismos de risco existentes, o que pode ser feito em questão de minutos".

Para saber mais sobre a inovadora solução RapidRisk Score da Emailage, visite www.emailage.com.

Notas aos editores

Sobre a Emailage

A Emailage, fundada em 2012 e com escritórios espalhados pelo mundo, lidera o esforço para ajudar as empresas a reduzir significativamente as fraudes on-line. Através de parcerias essenciais, dados patenteados e tecnologia de aprendizagem de máquina, a Emailage constrói um perfil multidimensional associado a um endereço de e-mail do cliente e fornece uma pontuação preditiva de risco. Os clientes conseguem economias significativas por identificar e pôr fim a transações fraudulentas.

