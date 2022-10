Rappi fecha patrocínio com a Seleção Brasileira

Parceria irá proporcionar uma experiência digital e inovadora para os torcedores

SÃO PAULO, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O aplicativo Rappi e a Confederação Brasileira de Futebol - CBF - anunciaram, nesta quinta-feira, 06/10, o patrocínio às Seleções Brasileiras de futebol masculino e feminino. Por meio dessa parceria, o Super App se torna a primeira plataforma digital de entrega de comida e mercado da Seleção. Desta forma, Rappi estará presente nas maiores competições que o Brasil vai disputar.

O anúncio da parceria reforça o objetivo estratégico da nova gestão da CBF de aproximar a Seleção dos torcedores. A partir do Rappi, milhões de brasileiros terão a oportunidade de adquirir itens selecionados, assim como aproveitar promoções especiais da Seleção na categoria de comida e mercado. Com a parceria, torcedores brasileiros vão estar conectados com a Seleção no meio digital, com os produtos para torcer à venda no Corredor do Torcedor no Super App. Além disso, CBF e Rappi vão fazer ativações digitais durante a parceria, além do Rappi marcar presença na preparação da Seleção para os jogos e em momentos como treinamentos e coletivas de imprensa.

"É uma alegria para a CBF celebrar a parceria com o Rappi. A chegada do novo patrocinador nos traz a confiança de que estamos no caminho certo na nossa missão para dar transparência e modernizar o futebol brasileiro. O novo acordo revela também o prestígio da nossa Seleção, que em novembro estará na disputa pela conquista do hexacampeonato e, em 2023, estará na Austrália em busca de mais um título para o futebol feminino", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Com a parceria, o Rappi reforça ainda mais sua estratégia de estar sempre presente na vida dos consumidores brasileiros, proporcionando as melhores soluções. O Super App Oficial da Seleção Brasileira chegará na casa dos torcedores recheado de novidades para vibrar junto com a nossa Seleção Canarinho.

"Como o Super App do Brasil, essa parceria com a Seleção Brasileira nos permite estar ainda mais perto dos torcedores nacionais. Desse modo, proporcionamos que milhões de brasileiros recebam em casa tudo o que precisam, especialmente em dias de jogos para celebrar a grande paixão do brasileiro", explica Tijana Jankovic, CEO do Rappi.

Sobre o Rappi

Fundado em 2015, o Rappi é o primeiro SuperApp da América Latina e está presente em mais de 100 cidades brasileiras. O Rappi proporciona uma experiência que permite aos consumidores solicitar praticamente qualquer bem ou serviço. Por meio do aplicativo é possível acessar diferentes categorias, incluindo restaurantes, supermercados, bebidas, farmácias, e-commerce, viagens e serviços financeiros, entre outros. Para além das entregas tradicionais, os usuários podem receber produtos em menos de 10 minutos, bem como satisfazer desejos e conseguir favores, que são opções únicas do Rappi. É um serviço ao seu alcance - se pode ser comprado, realizado e entregue, o Rappi pode ajudá-lo. Nesta perspectiva, o Rappi impulsiona o desenvolvimento econômico em todas as cidades da América Latina por meio da aceleração da adoção do comércio eletrônico. Além do Brasil, o Rappi está presente na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai. Mais informações no link.

