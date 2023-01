Rapport annuel « State of DevOps » 2022 de Nagarro : augmentation de 30 % du nombre de performers d'élite

DevOps a mûri et s'est imposée dans presque toutes les organisations de chaque secteur. Elle continue à abolir les barrières entre le développement, l'exploitation et les autres parties prenantes. Cependant, à mesure que DevOps évolue pour intégrer les principes agiles à des outils et pratiques techniques plus sophistiqués, un fossé semble se creuser. Il y a une fracture entre les organisations qui adoptent pleinement cette approche et celles ayant du mal à suivre les changements émergents

VIENNE, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Nagarro a présenté pour la deuxième fois l'analyse des résultats de l'enquête accompagnant le rapport State of DevOps 2022. Cette enquête est basée sur le panorama de clients de Nagarro, ce qui permet d'en savoir plus sur le statu quo de l'adoption de DevOps et sur la raison qui pousse les organisations à exceller dans la livraison de logiciels. De nos jours, DevOps est un sujet relevant de la culture d'entreprise. Dans le contexte des principes agiles et allégés associés aux outils et pratiques techniques, DevOps est un indicateur de la performance et de la force d'innovation. Le rapport State of DevOps 2022 ne repose pas seulement sur les résultats de l'enquête mais aussi sur le travail de Nagarro réalisé auprès de ses clients, sur d'innombrables entretiens avec des experts DevOps, des experts Agile et avec la communauté technique au sens large. Il montre une évolution significative de la perception de la clientèle par rapport à l'année 2021.

50 % de performers d'élite et toujours un haut potentiel de développement

Le rapport State of DevOps 2022 aide à comprendre la façon dont les principes et pratiques DevOps sont appliqués au sein des organisations, et dans quelle mesure les facteurs extérieurs influencent leur efficacité. Les mesures de performance et leur regroupement sont une interprétation des mesures industrielles clés publiées par DORA. Les options de réponse s'alignent sur les normes industrielles pour permettre une comparaison immédiate avec des rapports similaires. L'évaluation de cette année comprenait 55 questions sur la culture et l'environnement de travail, les solutions techniques, les pratiques d'essai, ainsi que l'interaction et la collaboration entre les équipes. Les résultats ont montré que quasiment 50 % des organisations pouvaient être classées en tant que performers de haut niveau ou même performers d'élite, ce qui représente une augmentation significative de 30 % en comparaison des résultats obtenus l'année dernière. D'autre part, 60 % des entreprises sont confrontées à des déploiements réguliers et fréquents, ce qui les prive d'un temps précieux, de flexibilité et d'agilité en général. Il semblerait qu'il existe encore une grande marge d'amélioration dans ce secteur, notamment dans les domaines qui vont au-delà de la simple application de méthodes techniques.

Les questions clés à résoudre

Si près de la moitié des répondants peuvent être classés en tant que performers d'élite ou de haut niveau, cela soulève la question suivante : Qu'est-ce qui motive ces entreprises, et qu'est-ce qui retient les autres ?

La collaboration à distance est devenue omniprésente. Bien que toutes les entreprises semblent s'y être mises, bien faire les choses et les rendre durables est loin de constituer une tâche facile. De quelle manière la collaboration à distance influence-t-elle les entreprises et quels sont les défis à relever ?

Bien que l'adoption du cloud soit devenue un facteur clé de différenciation en termes de capacités, cette tendance entraîne également des défis importants. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent s'assurer que leurs investissements dans le cloud suivent une stratégie à long terme pour réaliser leur plein potentiel.

Pour devenir un performer de haut niveau ou d'élite, des cycles de retour d'information rapides sont essentiels pour les entreprises. Il est donc essentiel que les bases organisationnelles et techniques soient en place. Cependant, la manière dont cela peut être réalisé est très individuelle et influencée négativement par les structures organisationnelles existantes.

Stefan Gwihs, superviseur qualité des pratiques DevOps chez Nagarro, en est convaincu : « L'introduction progressive des principes et des pratiques DevOps entraîne un certain nombre d'améliorations dans les entreprises et les industries. En conséquence, d'innombrables équipes et services ont pu accroître non seulement leur productivité, mais aussi leur motivation et leur bien-être général. Désormais, il nous incombe également de veiller à promouvoir cette culture et cet état d'esprit dans l'ensemble du secteur, afin que chacun puisse en bénéficier. »

Cliquez ici pour télécharger l'intégralité du rapport State of DevOps 2022.

