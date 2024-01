Rapport BRICS Wealth Report : Remise en question de l'ordre économique mondial

LONDRES, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La richesse totale investissable actuellement détenue par les BRICS s'élève à 45 000 milliards d'USD et le nombre de millionnaires devrait augmenter de 85 % au cours des dix prochaines années, selon le premier BRICS Wealth Report , publié par la société internationale de conseil en migration d'investissement Henley & Partners . Le groupe des principales économies émergentes compte actuellement 1,6 million de personnes disposant d'actifs investissables supérieurs à 1 million de dollars, dont 4 716 centi-millionaires , ou « centis », et 549 milliardaires.

Le groupe originel des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, s'est enrichi d'une force de frappe financière et géopolitique considérable suite à l'intégration, ce mois-ci, des nouveaux membres de la région MOAN, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les BRICS représentent désormais plus de 45 % de la population mondiale et une part plus importante (près de 36 %) du PIB mondial que les pays du G7 (30 %) après ajustement à la parité de pouvoir d'achat (PPA).

Juerg Steffen , PDG de Henley & Partners, estime que l'élargissement des BRICS offre de nouvelles possibilités attrayantes aux investisseurs et aux entrepreneurs du monde entier. « L'inclusion des pays de la région MOAN n'est pas seulement un réalignement politique, mais une reconnaissance de leur stature économique croissante, qui offre un accès à des marchés de consommation à croissance rapide, un positionnement géographique stratégique, et des environnements culturels et commerciaux uniques. »

Tendances de croissance de la richesse

Le nouveau rapport révèle qu'au cours de la dernière décennie, la richesse privée a connu une croissance remarquable de 92 % en Chine, qui compte aujourd'hui 862 400 millionnaires, dont 2 352 centis et 305 milliardaires. L'Inde suit en deuxième position dans le classement des BRICS HNWI, avec 326 400 millionnaires, dont plus de 1 000 centis et 120 milliardaires, et une croissance de la richesse qui a atteint 85 % au cours des 10 dernières années. La population millionnaire des Émirats arabes unis a également augmenté de 77 % depuis 2013 et compte désormais 116 500 millionnaires, dont plus de 300 centis. Au cours de la dernière décennie, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie ont également connu une forte croissance de leur patrimoine privé, leur population de millionnaires ayant augmenté respectivement de 35 % et de 30 %.

Jeff D. Opdyke , éminent expert en finances personnelles et en investissements, a déclaré : « Sur le plan économique, les nations non occidentales, dont les BRICS sont à l'avant-garde, font basculer le monde dans une nouvelle réalité : un nouveau statu quo économique, social et monétaire qui bouleverse ce que le monde a considéré comme normal pendant près de 80 ans. »

En ce qui concerne la décennie à venir, l'Inde est en tête du peloton des BRICS avec une augmentation prévue de 110 % de la richesse par habitant d'ici 2033. L'Arabie saoudite arrive en deuxième position avec une richesse par habitant qui devrait augmenter de plus de 105 % au cours des 10 prochaines années, suivie de près par les Émirats arabes unis (95 %), la Chine (85 %), l'Éthiopie (75 %), l'Afrique du Sud (60 %) et l'Égypte (55 %).

Les villes les plus riches

La Chine revendique cinq des 10 villes les plus riches des BRICS, la capitale Pékin remportant la palme avec 125 600 millionnaires, dont 347 centis, et 42 milliardaires. Elle est suivie de près par Shanghai (123 400 millionnaires), Shenzhen (5e avec 50 300 millionnaires), Hangzhou (6e avec 31 600 millionnaires) et Guangzhou (9e avec 24 500 millionnaires), qui font également partie du Top 10.

Les Émirats arabes unis et l'Inde comptent chacun deux villes dans le Top 10. Dubaï occupe la troisième place avec 72 500 résidents millionnaires (dont 212 centis et 15 milliardaires), et Abu Dhabi la dixième place avec 22 700 personnes fortunées (68 centis et 5 milliardaires). Bombay, le centre financier indien par excellence, occupe la quatrième place avec 58 800 millionnaires (236 centis et 29 milliardaires) et Delhi, la capitale nationale, la septième place (31 000 millionnaires, dont 123 centis et 16 milliardaires), devant Moscou qui occupe la huitième place (30 300 millionnaires, dont 207 centis et 23 milliardaires).

La capitale de la Fédération de Russie est la seule ville du Top 10 dont la population de millionnaires a diminué au cours de la dernière décennie. Moscou a connu une baisse de 24 % des ultra-riches, tandis que les autres villes les plus riches des BRICS ont toutes bénéficié d'une croissance significative de la richesse privée, allant de 75 % (Abu Dhabi) à, dans le cas de Shenzhen, une étonnante augmentation de 140 % du nombre de millionnaires par rapport à 2013.

Andrew Amoils , responsable de la recherche chez New World Wealth, indique que les cinq villes des BRICS à surveiller sont Bangalore, Le Cap, Djeddah, Riyad et Sharjah, car elles devraient toutes connaître une croissance particulièrement forte (plus de 80 %) de leur patrimoine au cours de la décennie à venir.