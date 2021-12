Rapport Crisis24 : Principales menaces pour les entreprises et les citoyens décrites dans les cartes de prévisions et d'évaluation des risques mondiales 2022

Crisis24, une entreprise de GardaWorld, publie un rapport annuel qui analyse les menaces géopolitiques, météorologiques et sanitaires dans le monde entier pour l'année à venir

MONTRÉAL, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Crisis24 , une entreprise de GardaWorld, a publié son rapport annuel intitulé Prévisions mondiales, qui fournit des conseils d'experts et une analyse des diverses menaces pour 2022 aux entreprises et aux organisations qui cherchent à protéger leur personnel et leurs opérations, peu importe leur emplacement ou les circonstances.

Le renseignement complet dans toutes les catégories de risque est compilé par plus de 120 experts du renseignement basés sur quatre continents à l'aide de centres d'opérations mondiaux 24/7 soutenus par la technologie de pointe, le renseignement organisé, et des technologies sophistiquées pour permettre aux marques les plus perturbatrices du monde et aux organisations de premier plan de fonctionner efficacement.

S'appuyant sur plus de 20 000 sources dans plus de 25 langues différentes, l'équipe surveille et analyse les développements et les risques mondiaux liés à la géopolitique, à l'environnement, à la santé, à la chaîne d'approvisionnement, à l'enlèvement, au terrorisme et plus encore. L'analyse de Crisis24 couvre les régions géographiques suivantes : Amériques, Europe/CEI*, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Asie et Afrique.

Les principaux sujets analysés dans la Prévision mondiale 2022 comprennent :

Les répercussions continues de la COVID-19 en ce qui a trait au variant Omicron, à la reprise générale, aux préoccupations relatives aux vaccins, aux troubles politiques et à l'instabilité économique dans le monde

L'imprévisibilité des risques liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale, aux pénuries dans le secteur de l'aviation

Les malheurs géopolitiques qui alimenteront la montée continue des troubles politiques, des manifestations organisées

L'impact sur l'environnement des affaires en Afrique en raison de l'instabilité politique accrue

La menace croissante d'enlèvements contre une demande de rançon, notamment en Afrique, au Mexique et en Haïti

Les conséquences clés pour l' Afghanistan alors que la prise de contrôle des talibans se poursuit dans toute la région

talibans Les tendances post-pandémiques dans l'industrie de la protection des cadres

« Alors que nous continuons de redéfinir l'industrie de la gestion intégrée des risques avec des capacités de pointe et des renseignements inégalés, les prévisions mondiales annuelles de Crisis24 constituent une référence essentielle aux menaces et aux risques complexes que nous pouvons anticiper à l'échelle mondiale au cours de la nouvelle année », a déclaré Mike Susong, Vice-président principal du renseignement mondial. « La profondeur de l'expertise et des capacités d'analyse que notre équipe offre dans le cadre de ce rapport annuel et des cartes des risques qui l'accompagnent sont essentielles pour répondre aux besoins stratégiques des organisations, car elles demeurent axées sur la sécurité de leurs employés et de leurs biens et sur la continuité des activités. 2022. »

*Communauté des États indépendants, qui comprend l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

Nous sommes disponibles pour discuter avec les médias des cartes mondiales de prévision et d'évaluation des risques 2022, et nos experts du renseignement Crisis24 sont disponibles pour partager leurs idées sur l'importance des conclusions du rapport.

Le rapport complet est actuellement disponible pour les clients de Crisis24. D'autres entreprises et médias peuvent accéder au résumé des conclusions du rapport et au document cartographique en cliquant ici . Si vous souhaitez avoir accès au rapport complet, veuillez communiquer avec [email protected] .

À propos de GardaWorld

GardaWorld est l'une des plus grandes entreprises de services de sécurité et de services de trésorerie dans le monde, offrant des services de sécurité physique, des solutions de gestion de trésorerie innovantes et fiables et des services de gestion intégrée des risques, avec Crisis24. Elle est un partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales, GardaWorld emploie plus de 120 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.garda.com .

À propos de Crisis24, une entreprise de GardaWorld

Crisis24, une entreprise de GardaWorld, est largement considérée comme le leader de la gestion intégrée des risques, de la réponse aux crises, du conseil et des solutions de protection mondiales, au service des personnes les plus influentes du monde, des marques perturbatrices et des organisations de premier plan. Soutenus par nos Centres d'opération mondiaux avancés et notre équipe hautement qualifiée d'analystes du renseignement, nous offrons des services hautement spécialisés, 24/7 de sécurité et de consultation, avec la technologie et l'intelligence artificielle pour l'alimenter à travers le monde.

